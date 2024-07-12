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≡ "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49595
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
Отправлено: 12.07.24 - 14:03
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100 млн 200 тыс. тенге на проверку качества дорог в Карасуском районе предложили выделить из областного бюджета депутатам областного маслихата. Одна из депутатов возмутилась, что после взятия проб в дороге так и остаются дыры, отчего асфальт разрушается еще быстрее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39417
"Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия проб не заделывает после себя Центр качества, заявила депутат маслихата Костанайской области
Отправлено: 12.07.24 - 14:03
#1
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Молодцы такие, на свою же проверку делают такие деньги.
Типа я дурак?, дайте мне 10 миллионов на проверку и я докажу вам обратное..
Любой тут выпишет справку за копейки, что ты не дурак.
Деньги отмыты.

[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 15:04]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
885
Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...
Отправлено: 12.07.24 - 14:19
#2
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По идее, они должны брать керн, чтобы установить плотность, состав и качество, уложенного покрытия. Вопрос сколько "дырок" они делают на эту сумму? Хотелось бы знать норматив. Ну и за эти деньги, могли бы хотя бы бетон туда залить или другой какой-нить раствор...
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