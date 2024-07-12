Re: "Они рушат дорогу!" - Дыры в асфальте от взятия...

Отправлено: - 14:19

По идее, они должны брать керн, чтобы установить плотность, состав и качество, уложенного покрытия. Вопрос сколько "дырок" они делают на эту сумму? Хотелось бы знать норматив. Ну и за эти деньги, могли бы хотя бы бетон туда залить или другой какой-нить раствор...