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Новость о том, что скоро снесут последний кинотеатр советской эпохи «Казахстан», чтобы вместо него построить отель, появилась практически во всех СМИ области в начале июля. Она носила рекламный характер, но корреспонденты «НГ» решили выяснить, кто дал разрешение на снос известного кинотеатра и строительство отеля в самом сердце города?