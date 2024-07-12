Отправлено: - 11:10

В жизни часто возникают ситуации, когда срочно нужны деньги. Конечно, можно их одолжить у родственников или друзей, но только если речь идет о небольшой сумме. С другой стороны, это сопряжено с определенными моральными обязательствами и лишними разговорами, поэтому не всегда удобно. Как же быть?