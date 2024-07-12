Отправлено: - 13:18

Skeptic:

Откуда там деньги?

Цитата:Как раз госпожа Сергазинова в курсе как и откуда формируется бюджет области.Это что то НОНСЕНС, что бы в ЧАСТНУЮ компанию направлялись деньги налогоплательщиков: - я то же пополняю областной бюджет, но мне НАВРЯД ли дадут деньги оттуда, хотя тоже подписываю ежегодные меморандумы и перечисляю деньги в фонд развития региона, помимо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ налогов.Интересно узнать: - ЧЬЯ это инициатива и КТО продавил этот вопрос???