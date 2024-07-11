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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:36
Что то подвергло меня на сериалы, смотрел недавно Истребители, героиня говорит, я никогда не поверю, что все эти враги народа ни в чем не повинны!
Насколько сходится с точкой зрения Скептика! Правда Дюжев который там играл графа, сейчас сам на стороне сытых следователей
Насколько сходится с точкой зрения Скептика! Правда Дюжев который там играл графа, сейчас сам на стороне сытых следователей
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:37
Цитата:
Был же уже один из производственников, из металлургов. Умудрился за тридцать лет Егимендыка, без единого выстрела - РАЗВАЛИТЬ сельское хозяйство.
Карачун:
нужно брать в президенты
нужно брать в президенты
Был же уже один из производственников, из металлургов. Умудрился за тридцать лет Егимендыка, без единого выстрела - РАЗВАЛИТЬ сельское хозяйство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:38
Кто там говорил у Грибоедова " Служить бы рад, прислуживаться тошно"
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 20:08
Цитата:
Я ж сказал матерых технарей а не выпускников пту с партийным шилом в заднице.
ACROS:
Был же уже один из производственников, из металлургов.
Был же уже один из производственников, из металлургов.
Я ж сказал матерых технарей а не выпускников пту с партийным шилом в заднице.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 20:29
Цитата:
Чацский, вроде.
saba:
Служить бы рад, прислуживаться тошно"
Служить бы рад, прислуживаться тошно"
Чацский, вроде.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 21:04
Цитата:
Сейчас погуглю, как все таки советское образование в нас вьелось, Войну и Мир не читал совсем, не понравилось, но про высокое небо Волконского до сих пор помню
ACROS:
Чацский, вроде.
Чацский, вроде.
Сейчас погуглю, как все таки советское образование в нас вьелось, Войну и Мир не читал совсем, не понравилось, но про высокое небо Волконского до сих пор помню
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 21:06
Точно Чацкий, какие то моменты всё таки забываются
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 00:04
Цитата:
А за два убийства дают тоже почти то же самое
saba:
Определитесь уже, ещё раз повторю одна режиссер и одна сценарист получили по 6 лет, за то что 4 года назад получили полугосударстенную премию
Определитесь уже, ещё раз повторю одна режиссер и одна сценарист получили по 6 лет, за то что 4 года назад получили полугосударстенную премию
А за два убийства дают тоже почти то же самое
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 01:57
Хех..
Что я и говорил, начали говорить настоящие Герои России.
То есть Путин с позором на коленях бегает и вымаливает переговоры.
И в то что они никогда не захватят Украину.
То что уже практически им звиздец.
Просто отлично!
Что я и говорил, начали говорить настоящие Герои России.
То есть Путин с позором на коленях бегает и вымаливает переговоры.
И в то что они никогда не захватят Украину.
То что уже практически им звиздец.
Просто отлично!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:14
А сегодня полночи докапывал в Одноклассниках какого то Вагнеровца , наверно меня там забанят
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:38]
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:18
Тут он мне за время начал втирать, что Пригожина убили, время рассудит.
Ну не болван ли?
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:40]
Ну не болван ли?
[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:40]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:45
Вагнеровец в экстазе, потому что тупое быдло, насмотревшееся телика, наверно пьяный в стельку, но все равно любит получается власть, что готов за нее просто так убивать.
Вообще, ужос, что там..
Вообще, ужос, что там..
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 23882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 10:35
Цитата:
Херой
111:
А сегодня полночи докапывал в Одноклассниках какого то Вагнеровца
А сегодня полночи докапывал в Одноклассниках какого то Вагнеровца
Херой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 11:18
Цитата:
Выгодоприобретатели Индия, тоже за мирное решение конфликта, которые приобретают по нерыночным ценам углеводороды у России.
Так на днях премьер-министр Индии Н.Моди в ходе переговоров с президентом России В.Путиным в Кремле, сказал что в качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть найдено посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир...
Подробнее здесь:
111:
Просто отлично!
Просто отлично!
Выгодоприобретатели Индия, тоже за мирное решение конфликта, которые приобретают по нерыночным ценам углеводороды у России.
Так на днях премьер-министр Индии Н.Моди в ходе переговоров с президентом России В.Путиным в Кремле, сказал что в качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть найдено посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир...
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 11:30
Правильно ниже в видео генерал-полковник Л.Г.Ивашов говорит, уже следует прозревать, осознать, что мы самые не соображающие в мире и.т.д.
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