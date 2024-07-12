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≡ Как получить кредит в Казахстане за 10 минут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49592
Как получить кредит в Казахстане за 10 минут
Отправлено: 12.07.24 - 11:10
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В жизни часто возникают ситуации, когда срочно нужны деньги. Конечно, можно их одолжить у родственников или друзей, но только если речь идет о небольшой сумме. С другой стороны, это сопряжено с определенными моральными обязательствами и лишними разговорами, поэтому не всегда удобно. Как же быть?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6961
Re: Как получить кредит в Казахстане за 10 минут
Отправлено: 12.07.24 - 11:10
#1
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Видимо постеснялись указать сумму сколько надо к возврату. Помню, подруга моя с какими-то лимитными карточками от каспи банка попала, взяла триста тысяч, отдавала по пятьдесят тысяч полгода, успокоилась и через год ей предъявили опять триста тысяч за этот же самый кредит. Подруга потеряла дар речи от возмущения
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