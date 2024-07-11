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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 588 из 588«1...586587588
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:36
#8806
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Что то подвергло меня на сериалы, смотрел недавно Истребители, героиня говорит, я никогда не поверю, что все эти враги народа ни в чем не повинны!
Насколько сходится с точкой зрения Скептика! Правда Дюжев который там играл графа, сейчас сам на стороне сытых следователей
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:37
#8807
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Цитата:
Карачун:
нужно брать в президенты


Был же уже один из производственников, из металлургов. Умудрился за тридцать лет Егимендыка, без единого выстрела - РАЗВАЛИТЬ сельское хозяйство.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 18:38
#8808
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Кто там говорил у Грибоедова " Служить бы рад, прислуживаться тошно"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 20:08
#8809
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Цитата:
ACROS:
Был же уже один из производственников, из металлургов.

Я ж сказал матерых технарей а не выпускников пту с партийным шилом в заднице.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 20:29
#8810
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Цитата:
saba:
Служить бы рад, прислуживаться тошно"


Чацский, вроде.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 21:04
#8811
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Цитата:
ACROS:
Чацский, вроде.

Сейчас погуглю, как все таки советское образование в нас вьелось, Войну и Мир не читал совсем, не понравилось, но про высокое небо Волконского до сих пор помню
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 21:06
#8812
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Точно Чацкий, какие то моменты всё таки забываются
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 00:04
#8813
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Цитата:
saba:
Определитесь уже, ещё раз повторю одна режиссер и одна сценарист получили по 6 лет, за то что 4 года назад получили полугосударстенную премию

А за два убийства дают тоже почти то же самое


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 01:57
#8814
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Хех..
Что я и говорил, начали говорить настоящие Герои России.
То есть Путин с позором на коленях бегает и вымаливает переговоры.
И в то что они никогда не захватят Украину.
То что уже практически им звиздец.
Просто отлично!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:14
#8815
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А сегодня полночи докапывал в Одноклассниках какого то Вагнеровца , наверно меня там забанят



[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:18
#8816
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Тут он мне за время начал втирать, что Пригожина убили, время рассудит.
Ну не болван ли?



[Исправлено: 111, 12.07.2024 - 06:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 05:45
#8817
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Вагнеровец в экстазе, потому что тупое быдло, насмотревшееся телика, наверно пьяный в стельку, но все равно любит получается власть, что готов за нее просто так убивать.
Вообще, ужос, что там..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 10:35
#8818
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Цитата:
111:
А сегодня полночи докапывал в Одноклассниках какого то Вагнеровца

Херой 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5623
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 11:18
#8819
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Цитата:
111:
Просто отлично!


Выгодоприобретатели Индия, тоже за мирное решение конфликта, которые приобретают по нерыночным ценам углеводороды у России.

Так на днях премьер-министр Индии Н.Моди в ходе переговоров с президентом России В.Путиным в Кремле, сказал что в качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть найдено посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир...

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5623
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.07.24 - 11:30
#8820
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Правильно ниже в видео генерал-полковник Л.Г.Ивашов говорит, уже следует прозревать, осознать, что мы самые не соображающие в мире и.т.д.

Подробнее здесь:
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