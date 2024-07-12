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≡ "Тобол" крупно проиграл словакам в первой встрече в Лиге Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49590
"Тобол" крупно проиграл словакам в первой встрече в Лиге Европы
Отправлено: 12.07.24 - 09:51
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Футболисты костанайского "Тобола" потерпели поражение от словацкого "Ружомберока" в первом отборочном раунде Лиги Европы. Всего за игру в ворота обеих команд было забито 7 голов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3412
Re: "Тобол" крупно проиграл словакам в первой встрече...
Отправлено: 12.07.24 - 09:51
#1
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Это хорошо, что наши ногомячеры сразу проиграли крупно. Больше в этом сезоне не будут тратить бюджетные деньи на перелеты по Европам.
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