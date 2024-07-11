Отправлено: - 19:18

saba:

Вот этот дополнительный насос за который вы так бились, когда и отчего там был поставлен и почему он незаконен? Не думал? В

Цитата:Земля, которая внутри, наверно и снаружи, вот это даа на два как могила, она не принадлежала ни ПКСК, ни сейчас не принадлежит Кондоминимуму, потому то, что там находится, принадлежит государству, оно может там хоть многоэтажку забубенить, однако там насос, который надо заменить на два, один насос в одну девятину, другой в другую.Однако в одной девятине предприниматель владеет подвалом и не желает отдавать свое одно из арендомест.Получается одна девятина будет без воды.Решили оставить так как есть, пока такое Соломоново решение.