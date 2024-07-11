Отправлено: - 06:00

saba:

Как человек много лет проработавший в энергетике, могу ответственно заявить, АЭС это насущная необходимость

Цитата:Я не про это, я про то, кому и чьим кампаниям дадут отмывать бабло, а там его столько, что на достойную жизнь хватит не одному их поколению..