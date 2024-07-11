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"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49589
"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 18:14
В областной бюджет поступили трансферты целевого назначения из средства АО "Самрук-Қазына". Их предлагается направить на ряд проектов. Один из депутатов областного маслихата сомневается в целесообразности распределения средств.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6280
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 18:14
Депутат, что там сидит: - штаны просто протирает ??
Эти проекты уже давно были подняты на сходах населения с акимом области, ещё при бытности Архимеда(года два-три назад- это точно). Они не с неба упали. Депутат не живёт жизнью области раз не в курсе что происходит в области.
Эти проекты уже давно были подняты на сходах населения с акимом области, ещё при бытности Архимеда(года два-три назад- это точно). Они не с неба упали. Депутат не живёт жизнью области раз не в курсе что происходит в области.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5360
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 18:46
Я вот честно не понимаю, что такое Самрук Казына? Объясните мне пожалуйста! Взяли всё,что приносит деньги, объединили в одном месте и обозвали кваз государственным предприятием , так знаете ли удобно, верхушка там миллиарды получает, но если возникнут неудобства для правительства всегда могут денег подкинуть! Ну а что изначально собственности на многие триллионы подкинули, теперь можно несколько сотен миллиардов отдать и потом оказаться благодетелями народа Казахстана
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39407
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 19:12
Цитата:
Бывшие назарбаевцы, подымают себе зарплату.
А если их захватить, сделают маленькую победоносную революцию.
Потому из кормят как могут.
АЭС тоже их фишка кстати.
saba:
что такое Самрук Казына?
что такое Самрук Казына?
Бывшие назарбаевцы, подымают себе зарплату.
А если их захватить, сделают маленькую победоносную революцию.
Потому из кормят как могут.
АЭС тоже их фишка кстати.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 236
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 22:04
Цитата:
Он еще не сидит и ничего не протирает, он только проснулся и теперь спрашивает, хотя знает, за что голосовать, зная, что заставят голосовать! Вот пример, когда такие депутаты, которых власть подбирает, голосуют без вопросов. Это молчаливое согласие, то есть эпоха соглашательская.
ACROS:
Депутат, что там сидит: - штаны просто протирает ??
Депутат, что там сидит: - штаны просто протирает ??
Он еще не сидит и ничего не протирает, он только проснулся и теперь спрашивает, хотя знает, за что голосовать, зная, что заставят голосовать! Вот пример, когда такие депутаты, которых власть подбирает, голосуют без вопросов. Это молчаливое согласие, то есть эпоха соглашательская.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 879
"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 23:21
Цитата:
Государственный фонд в котором аккумулированы государственные активы компаний:
АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (67,42 %);
АО «Национальная Атомная Компания «КазАтомПром» (75 %);
АО «Национальная Компания «Казақстан Темір Жолы» (100 %);
АО «Самрук-Энерго» (100 %);
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (85 %);
АО «Казпочта» (100 %);
АО «Казахтелеком» (79,24 %);
АО «Эйр Астана» (41 %);
АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук» (100 %);
ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (100 %);
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (100 %);
ТОО «Самрук-Қазына Контракт» (100 %);
ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» (100 %);
АО «Qazaq Air» (100 %);
ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (100 %);
АО «Станция Экибастузкая ГРЭС-2» (50 %);
АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» (100 %);
АО «АстанаГаз КМГ» (50 %);
АО «Samruk-Kazyna Construction» (100 %);
АО «Национальная компания «QazaqGaz» (100 %);
ТОО «ПГУ Туркестан» (100 %);
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (100 %);
ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» (100 %);
ТОО «Soft Art» (50 %).
Госхолдинг сосредоточил свою деятельность на следующих основных вопросах:
- согласование позиций различных министерств и ведомств для определения долгосрочных целей и задач госкомпаний;
- отбор, мотивация, оценка руководителей госкомпаний, развитие их навыков; планирование, бюджетирование и утверждение инвестиций госкомпаний;
- мониторинг деятельности госкомпаний и принятие корректирующих мер; консультирование Правительства по вопросам корпоративных финансов.
из википедии
[Исправлено: mks2703, 12.07.2024 - 00:22]
saba:
Я вот честно не понимаю, что такое Самрук Казына?
Я вот честно не понимаю, что такое Самрук Казына?
Государственный фонд в котором аккумулированы государственные активы компаний:
АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (67,42 %);
АО «Национальная Атомная Компания «КазАтомПром» (75 %);
АО «Национальная Компания «Казақстан Темір Жолы» (100 %);
АО «Самрук-Энерго» (100 %);
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (85 %);
АО «Казпочта» (100 %);
АО «Казахтелеком» (79,24 %);
АО «Эйр Астана» (41 %);
АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук» (100 %);
ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (100 %);
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (100 %);
ТОО «Самрук-Қазына Контракт» (100 %);
ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» (100 %);
АО «Qazaq Air» (100 %);
ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (100 %);
АО «Станция Экибастузкая ГРЭС-2» (50 %);
АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» (100 %);
АО «АстанаГаз КМГ» (50 %);
АО «Samruk-Kazyna Construction» (100 %);
АО «Национальная компания «QazaqGaz» (100 %);
ТОО «ПГУ Туркестан» (100 %);
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (100 %);
ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» (100 %);
ТОО «Soft Art» (50 %).
Госхолдинг сосредоточил свою деятельность на следующих основных вопросах:
- согласование позиций различных министерств и ведомств для определения долгосрочных целей и задач госкомпаний;
- отбор, мотивация, оценка руководителей госкомпаний, развитие их навыков; планирование, бюджетирование и утверждение инвестиций госкомпаний;
- мониторинг деятельности госкомпаний и принятие корректирующих мер; консультирование Правительства по вопросам корпоративных финансов.
из википедии
[Исправлено: mks2703, 12.07.2024 - 00:22]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 879
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 23:23
По факту Самрук должен был получиться как в Сингапуре, но получилось как всегда...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5360
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 12.07.24 - 01:24
Цитата:
Как человек много лет проработавший в энергетике, могу ответственно заявить, АЭС это насущная необходимость Казахстана, без которой все наши полезные ископаемые обернутся пшиком! Кажется Акрос любит говорить, что в недрах Казахстана вся таблица Менделеева, так оно и есть, но они практически все трудно извлекаемые! Никто не задавался вопросом, почему при Союзе в Тюмени добывали нефть, а в Казахстане нет? Я объясню, себестоимость разная
111:
АЭС тоже их фишка кстати.
АЭС тоже их фишка кстати.
Как человек много лет проработавший в энергетике, могу ответственно заявить, АЭС это насущная необходимость Казахстана, без которой все наши полезные ископаемые обернутся пшиком! Кажется Акрос любит говорить, что в недрах Казахстана вся таблица Менделеева, так оно и есть, но они практически все трудно извлекаемые! Никто не задавался вопросом, почему при Союзе в Тюмени добывали нефть, а в Казахстане нет? Я объясню, себестоимость разная
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