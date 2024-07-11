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АЭС тоже их фишка кстати.

Цитата:Как человек много лет проработавший в энергетике, могу ответственно заявить, АЭС это насущная необходимость Казахстана, без которой все наши полезные ископаемые обернутся пшиком! Кажется Акрос любит говорить, что в недрах Казахстана вся таблица Менделеева, так оно и есть, но они практически все трудно извлекаемые! Никто не задавался вопросом, почему при Союзе в Тюмени добывали нефть, а в Казахстане нет? Я объясню, себестоимость разная