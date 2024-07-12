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≡ Должник по алиментам удивился, что его ребенок еще жив, на суде в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49589
Должник по алиментам удивился, что его ребенок еще жив, на суде в Костанае
Отправлено: 12.07.24 - 00:41
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Вопрос о том, почему мужчина много лет не выплачивал деньги на содержание сына-инвалида, был задан на процессе. Дело рассматривалось апелляционной коллегией Костанайского областного суда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39407
Re: Должник по алиментам удивился, что его ребенок еще жив, на...
Отправлено: 12.07.24 - 00:41
#1
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Россияне, да, жизнь собственного сына у них не стоит сегодня ничего..
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