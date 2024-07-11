Отправлено: - 23:25

абике:

Осудили уже Х и Е, теперь пора бы газете и фамилии расшифровать народу-источнику власти, а почему то их ФИО прячете? Не бойтесь приговор не изменят, ФИО надо расшифровать, это не налоговая тайна! Эти взяточники не из секретной службы КНБ и не относятся к сотрудникам специальных служб

рихард:

да, что за манера писать сообщение и обусловленно обозначать героев очерка. Раз боремся с коррупцией-значит и надо полностью указывать фамилии имена и отчества и еще их фото. Тем более, что все доказано и они сами во всем сознались. Чтобы все видели и родственники и малолетние дети, на которых постоянно ссылаются при вынесении приговора. Это урок и предупреждение другим потенциальным преступникам. А так как в статье описано эффекта никакого. Мало ли у нас этих Х и Е .

Цитата:Цитата:Читайте текст внимательнее: "как сообщает пресс-служба областного суда". Объясняю: редакция не была на этом суде, суд дал готовый пресс-релиз, который мы нашли на их сайте. Фамилий там нет, только буквы. Такая у них манера, не у нас. Откройте сайт облсуда и проверьте, как они выдают информацию.Если у редакции будет время выяснять фамилии героев, уточнять, делать запросы, 7 рабочих (!) дней ждать ответы - выясним и сообщим. Пока же, говорю как есть: люди в отпусках, времени у редакции нет.Вы же в свою очередь, будьте любезны, ответьте нам, готовы ждать еще минимум две недели, чтобы получить потом новость из двух строк, где будут только фамилии этих людей и ничего более? И удовлетвориться такой новостью - из пяти предложений максимум?В любом случае - поисковые сети в Казахстане еще доступны, вы всегда можете открыть любую удобную вам, вставить туда должности и поискать - есть ли фамилии этих людей в открытом доступе. У редакции сегодня на это катастрофически не хватало времени.