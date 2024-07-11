Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на взятке в Костанайской области
Отправлено: 11.07.24 - 13:50
Дело в отношении Х., начальника кадровой и воспитательной работы в ДЧС, и Е., начальника отдела по ЧС Аулиекольского района, рассматривал районный суд. Первый обвинялся в получении взятки, а второй - в посредничестве во взяточничестве. Читать новость
При назначении наказания суд учел это и наличие у обоих малолетних детей в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание. Звучит то красиво, а вот справедливости наказания нет! Есть только ухудшение ситуации у тех ради кого суд идёт на встречу. Теперь дети точно витаминчиков не увидят! А возможно сподвигнут наказуемых на более тяжкие преступления, ведь штраф оплатить нужно, и детей подымать тоже! И что у нас за законы то античеловеческие то? Виновных надо было принудительно устроить на работу улицы подметать, и с их зарплаты понемногу высчитывать, и польза есть и дети сыты! А главное пометя с год улицы Костаная они до конца жизни усвоят урок! Да и бывшие коллеги в напарники к ним напрашиваться не пожелают! Ну чем не справедливо?
Ну да: надо было с сиятельного и великопного ЕБЛН брать пример: - тырить нужно ВАГОНАМИ и СОСТАВАМИ, а не курицу и утку. Было бы чем делиться с вышестоящими и с неподкупной Фемидой из Дома Право.., пардон, из Дома торговли. А, так : - как поделишься с 25 000 тенге ???
Осудили уже Х и Е, теперь пора бы газете и фамилии расшифровать народу-источнику власти, а почему то их ФИО прячете? Не бойтесь приговор не изменят, ФИО надо расшифровать, это не налоговая тайна! Эти взяточники не из секретной службы КНБ и не относятся к сотрудникам специальных служб.
да, что за манера писать сообщение и обусловленно обозначать героев очерка. Раз боремся с коррупцией-значит и надо полностью указывать фамилии имена и отчества и еще их фото. Тем более, что все доказано и они сами во всем сознались. Чтобы все видели и родственники и малолетние дети, на которых постоянно ссылаются при вынесении приговора. Это урок и предупреждение другим потенциальным преступникам. А так как в статье описано эффекта никакого. Мало ли у нас этих Х и Е .
абике: Осудили уже Х и Е, теперь пора бы газете и фамилии расшифровать народу-источнику власти, а почему то их ФИО прячете? Не бойтесь приговор не изменят, ФИО надо расшифровать, это не налоговая тайна! Эти взяточники не из секретной службы КНБ и не относятся к сотрудникам специальных служб
Цитата:
рихард: да, что за манера писать сообщение и обусловленно обозначать героев очерка. Раз боремся с коррупцией-значит и надо полностью указывать фамилии имена и отчества и еще их фото. Тем более, что все доказано и они сами во всем сознались. Чтобы все видели и родственники и малолетние дети, на которых постоянно ссылаются при вынесении приговора. Это урок и предупреждение другим потенциальным преступникам. А так как в статье описано эффекта никакого. Мало ли у нас этих Х и Е .
Читайте текст внимательнее: "как сообщает пресс-служба областного суда". Объясняю: редакция не была на этом суде, суд дал готовый пресс-релиз, который мы нашли на их сайте. Фамилий там нет, только буквы. Такая у них манера, не у нас. Откройте сайт облсуда и проверьте, как они выдают информацию.
Если у редакции будет время выяснять фамилии героев, уточнять, делать запросы, 7 рабочих (!) дней ждать ответы - выясним и сообщим. Пока же, говорю как есть: люди в отпусках, времени у редакции нет.
Вы же в свою очередь, будьте любезны, ответьте нам, готовы ждать еще минимум две недели, чтобы получить потом новость из двух строк, где будут только фамилии этих людей и ничего более? И удовлетвориться такой новостью - из пяти предложений максимум?
В любом случае - поисковые сети в Казахстане еще доступны, вы всегда можете открыть любую удобную вам, вставить туда должности и поискать - есть ли фамилии этих людей в открытом доступе. У редакции сегодня на это катастрофически не хватало времени.
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