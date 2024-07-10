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≡ 20 автобусов изменят схему движения в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 10:42
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Изменение в 18 маршрутах связано с ремонтом на перекрестке Алтынсарина-Тәуелсіздік. Ремонтные работы, а соответственно и изменения в схеме движения, по сообщению отдела ЖКХ, должны были начаться уже утром 10 июля.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
Re: 20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 10:42
#1
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Просьба к НГ- запросите комментарий у акимата (соответствующего отдела) - в чем был смысл наносить разметку, чтобы через пару недель снимать асфальт. Почему такой рассинхрон в работе? Налицо халатность по отношению к бюджетным средствам - сначала расходы на краску+технику+ оплату труда тех, кто красит. Потом все снимается. И после ремонта же заново будут красить. Или как всегда, ремонт дороги был незапланирован??
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2205
Re: 20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 11:09
#2
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Цитата:
vofkakst:
Просьба к НГ- запросите комментарий у акимата (соответствующего отдела) - в чем был смысл наносить разметку, чтобы через пару недель снимать асфальт.

Мы спрашивали об этом акима на аппаратном совещании. Но он ответил только на часть вопроса - о координации между подрядчиком и дорожной полицией. О проблеме писали здесь
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 11:19
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:
он ответил только на часть вопроса

О чем и речь. Задать вопрос прямо в лоб - кто за это ответственен и кто будет привлечён к ответственности.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1337
Re: 20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 11:25
#4
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редакция, передайте привет недалеким жкх-шникам, которые не указали ОСТАНОВКИ.
пустоголовость даже в этом
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7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
149
20 автобусов изменят схему движения в Костанае
Отправлено: 11.07.24 - 23:16
#5
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Как всегда из года в год по факту автобусники не придерживаются этих схем. Ездят как им удобно. Маршрут 24 по схеме должен двигаться по УЛ. ПУШКИНА и поворачивать на ул. БАЙМАГАМБЕТОВА. Однако водители говорят что ИМ так неудобно и двигаются по Амангельды и даже не поворачивает на ул. Баймагамбетова едут прямо к областной больницы. Причём что возмутительно не считают нужным даже предупредить пассажиров. И делают это они так потому что ЖКХ абсолютно безразлично это, нарисовали схему опубликовали в газете а дальше им уже безразлично. Одним словом бардак , несогласованность между акиматом и перевозчиком и конечно неуважение к пассажирам
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