Отправлено: - 11:09

vofkakst:

Просьба к НГ- запросите комментарий у акимата (соответствующего отдела) - в чем был смысл наносить разметку, чтобы через пару недель снимать асфальт.

Цитата:Мы спрашивали об этом акима на аппаратном совещании. Но он ответил только на часть вопроса - о координации между подрядчиком и дорожной полицией. О проблеме писали здесь