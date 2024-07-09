Отправлено: - 12:37

abaika95:

Посадить человека можно за побои и нападение И тогда соседства с ним не будет

Цитата:Да ладно. Шо вы там рассказываете сказки из "1000 и одного дела". Кого там могут у нас посадить за побои? Если только прокурора или мента побить. Или если побои перейдут в разряд тяжких телесных, либо смерть. Дознаватель не даст обычным побоям хода, постарается свести дело к примирению или отказу.