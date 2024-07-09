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≡ "Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
Отправлено: 09.07.24 - 19:21
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В конце июня в Рудном трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили питбуля на жителей города и их питомцев. После инцидента жители этого города сообщили «НГ», что полиция отпустила нападавших и те вновь натравили питбуля на людей. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать ситуацию.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
878
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 10.07.24 - 12:37
#15
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Цитата:
abaika95:
Посадить человека можно за побои и нападение И тогда соседства с ним не будет


Да ладно. Шо вы там рассказываете сказки из "1000 и одного дела". Кого там могут у нас посадить за побои? Если только прокурора или мента побить. Или если побои перейдут в разряд тяжких телесных, либо смерть. Дознаватель не даст обычным побоям хода, постарается свести дело к примирению или отказу.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1963
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 11.07.24 - 22:20
#16
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Цитата:
Vit:

Тогда ещё на стадии установления обстоятельств ДТП было ясно, что уводят от ответственности.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1963
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 11.07.24 - 22:24
#17
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Цитата:
abaika95:
Пожалела,договорилась..

Пожалела, но не его, а себя и своих близких.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1963
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 11.07.24 - 22:29
#18
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Цитата:
abaika95:

Он уже убил, совершив ДТП без прав и в пьяном виде, и получил за это два года поселения.Женщина сделала из этого вывод.
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