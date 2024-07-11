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≡ В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет — это редкость для области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет — это редкость для области
Отправлено: 11.07.24 - 18:49
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С начала года завершены работы по замене трех лифтов в многоэтажках 4-го и 5-го микрорайонов. Это стоило бюджету 26,1 млн тенге. Как сложилась такая практика, аким города Абай ИБРАЕВ рассказал на недавнем брифинге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6280
Re: В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет —...
Отправлено: 11.07.24 - 18:49
#1
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Цитата://нет ли у властей намереня отдать содержание лифтового хозяйства в частные руки. Аким ответил, что пока нет.//

Вопрос: - не афиллированы ли предприятия по ремонту и обслуживанию лифтного хозяйства с областными и районными начальствами ??
Почему бы не отдать эти вопросы, как любят говаривать гос.чиновники, в КОНКУРЕНТНУЮ среду ???

Тут кто то неоднократно критиковал что фермеры получают слишком много СУБСИДИИ и причём явно НЕЗАСЛУЖЕННО- так вот тут такая же картина - эти лифты находятся в
ЧАСТНЫХ домах, тогда пусть их содержание берут на себя жильцы этих домов, как допустим - я месте с соседями содержу лифт в своём доме в Жана кале.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39404
В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет — это редкость для области
Отправлено: 11.07.24 - 18:55
#2
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Цитата:
ACROS:
я месте с соседями

Ну нелегко купить соседям многим лифт за миллионов 15
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
235
Re: В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет —...
Отправлено: 11.07.24 - 21:17
#3
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Значит в Лисаковск вернулся социализм, о котором не знает аким Костанайской области, хотя обязан знать! Деньги на обслуживание за год немалые! В Костанае все лифты, особенно просроченные по эксплуатации, то есть те, которым уже по 50-60 лет акимат города не берет, зная, что какой-нибудь лифт может упасть и не рискует! В Костанае лифты обслуживают и индивидуальные предприниматели и юридические лица, у некоторых вообще лицензий нет, значит у них нет прав на обслуживание опасных механизмов!
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