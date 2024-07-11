Re: В Лисаковске лифтовое хозяйство полностью содержит бюджет —...

Отправлено: - 18:49

Цитата://нет ли у властей намереня отдать содержание лифтового хозяйства в частные руки. Аким ответил, что пока нет.//



Вопрос: - не афиллированы ли предприятия по ремонту и обслуживанию лифтного хозяйства с областными и районными начальствами ??

Почему бы не отдать эти вопросы, как любят говаривать гос.чиновники, в КОНКУРЕНТНУЮ среду ???



Тут кто то неоднократно критиковал что фермеры получают слишком много СУБСИДИИ и причём явно НЕЗАСЛУЖЕННО- так вот тут такая же картина - эти лифты находятся в

ЧАСТНЫХ домах, тогда пусть их содержание берут на себя жильцы этих домов, как допустим - я месте с соседями содержу лифт в своём доме в Жана кале.