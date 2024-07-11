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≡ Про место забоя и налоговый кодекс - Суд по делу «Пархоменко и других» иллюстрирует, как одно связано с другим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
Про место забоя и налоговый кодекс - Суд по делу «Пархоменко и других» иллюстрирует, как одно связано с другим
Отправлено: 11.07.24 - 20:03
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Директору крупнейшего в Костанайской области предприятия по переработке скота ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александру ПАРХОМЕНКО предъявлены обвинения по целому перечню уголовных статей. В том числе по неуплате налогов в особо крупном размере. Тема для бизнеса - огонь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6279
Re: Про место забоя и налоговый кодекс - Суд по делу «Пархоменко...
Отправлено: 11.07.24 - 20:03
#1
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Цитата://В деятельность группы якобы//

Не ЯКОБЫ, а ПО ВЕРСИИ следствия- так будет верно и правильно и стилистически ГРАМОТНО.

Задача ЛЮБОГО (не важно малый ты или средний или крупный или даже МИКРО) бизнеса: - грамотно, законно, в рамках действующего Налогового Кодекса - УЙТИ от уплаты налогов или же платить как можно МЕНЬШЕ, используя лазейки и нестыковки в части льготного налогообложения. Тут нужен ГРАМОТНЫЙ и ОПЫТНЫЙ практикующий бухгалтер. Вот с этим в данное время - большая ПРОБЛЕМА. Хороший бух- ведёт как правило 5-6, а то и 10 разных фирм.
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