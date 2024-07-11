Re: Про место забоя и налоговый кодекс - Суд по делу «Пархоменко...

Отправлено: - 20:03

Цитата://В деятельность группы якобы//



Не ЯКОБЫ, а ПО ВЕРСИИ следствия- так будет верно и правильно и стилистически ГРАМОТНО.



Задача ЛЮБОГО (не важно малый ты или средний или крупный или даже МИКРО) бизнеса: - грамотно, законно, в рамках действующего Налогового Кодекса - УЙТИ от уплаты налогов или же платить как можно МЕНЬШЕ, используя лазейки и нестыковки в части льготного налогообложения. Тут нужен ГРАМОТНЫЙ и ОПЫТНЫЙ практикующий бухгалтер. Вот с этим в данное время - большая ПРОБЛЕМА. Хороший бух- ведёт как правило 5-6, а то и 10 разных фирм.