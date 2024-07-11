НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 15:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода в посёлке Тобол доступна только несколько часов под ночь, сообщает читательница. Воду предательски отключают в жару, оставляя в дождливые дни. Что ответили в аппарате акима Тобола?
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39403
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 19:18
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вот этот дополнительный насос за который вы так бились, когда и отчего там был поставлен и почему он незаконен? Не думал? В

Земля, которая внутри, наверно и снаружи, вот это даа на два как могила, она не принадлежала ни ПКСК, ни сейчас не принадлежит Кондоминимуму, потому то, что там находится, принадлежит государству, оно может там хоть многоэтажку забубенить, однако там насос, который надо заменить на два, один насос в одну девятину, другой в другую.
Однако в одной девятине предприниматель владеет подвалом и не желает отдавать свое одно из арендомест.
Получается одна девятина будет без воды.
Решили оставить так как есть, пока такое Соломоново решение.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5357
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 19:28
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
она не принадлежала ни ПКСК,

Это было просто временное решение времён СССР, поэтому его не оформили, ну а временное у нас всегда постоянное. В Детском Мире, днём всегда воды не было и вечером тонкой струйкой бежала, у нас 4 этажа поэтому проблем не было, а вообще если хочешь жить в центре, смирись с недостатком воды
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5357
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 19:36
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть родственники, которые живут в городе, но за 20 лет ни разу в парке не были! Каждому своё, сидел у жены брата, она восхищалась поющим фонтаном в Карабалыке, я говорю у нас давно уже есть, как то так, живёт в Западном
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS