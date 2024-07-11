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"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
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