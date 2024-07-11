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≡ "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49588
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 15:59
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Вода в посёлке Тобол доступна только несколько часов под ночь, сообщает читательница. Воду предательски отключают в жару, оставляя в дождливые дни. Что ответили в аппарате акима Тобола?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39403
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 15:59
#1
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Это бывшая Затобыловка?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 16:12
#2
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Понапереименовывали, блин . Теперь хрен поймешь). Тобол - это не Тобыл, который стал городом, а посёлок в районе, который был Тарановским
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
723
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:18
#3
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Холера это хорошо. Холера это полезно. Лондонцы в 19-м веке вон какую канашку отгрохали на почве холерных эпидемий (без всяких технадзоров, кстати) до сих пор фунциклирует. Но для холеры нужно чтобы в питьевую воду обильно попадали сточные воды, а эта, она же просто с ржавчиной.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3411
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:25
#4
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Поселок Тобол, райценр Луномясинка - Ай - Луна, Ет - мясо. Сам район Беимбетомайлинский. А совсем рядом ЗатобЫловка в районе Кастанайском. Вечно путаю, что где и какой Тобол или ТобЫл. О каком именно населенном пункте в данный момент речь идёт. Видимо специально понапридумывали, чтобы враг запутался.

[Исправлено: юля елиссева, 11.07.2024 - 17:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39403
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:37
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Вечно путаю, что где и какой Тобол или ТобЫл. О

Почему журналисты не поясняют, а то я запереживал за Добринцова

[Исправлено: 111, 11.07.2024 - 17:38]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:41
#6
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Цитата:
111:
Почему журналисты не поясняют,

Журналисты документ прикрепили
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
682
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 16:46
#7
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Цитата:
Карачун:
Холера это хорошо. Холера это полезно.

искренне желаю...
здоровья
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9978
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 18:44
#8
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Цитата:
111:
Почему журналисты не поясняют, а то я запереживал за Добринцова

У меня на все случаи,запасной вариант есть,если отключат воду,достаточно просто перекрыть кран с центральной водой и открыть с автономным водоснабжением и всё ,вода также бежит как будто центральная.
Главное что бы электричество не кончилось,но даже если нет света можно завести станцию,если нет света и сломалась станция,можно 2-3 дня протянуть на резервной ёмкости 1000л которая стоит внутри крыши.
Это тебе не 10 этаж в центре города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39403
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 18:50
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Это тебе не 10 этаж в центре города.

Мы тоже искали дом, но взяли квартиру в центре города не потому что такие хотелки, а потому что денег нет, как у тебя, на хороший добротный дом.
Тебе лишь меня бедноту подколоть..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6279
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 18:53
#10
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Цитата:
111:
лишь меня бедноту подколоть


Это он тоже, своеобразно, за вас переживает так же как и вы за него.

Если человек который имеет три-четыре квартиры и при этом он считается - БЕДНОТА; то кто тогда тот имеет всего лишь ОДНУ квартиру - БОМЖ при своей собственной квартире ???

[Исправлено: ACROS, 11.07.2024 - 19:55]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9978
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 18:54
#11
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Цитата:
vofkakst:
Понапереименовывали, блин . Теперь хрен поймешь). Тобол - это не Тобыл, который стал городом, а посёлок в районе, который был Тарановским

Цитата:
юля елиссева:
Вечно путаю, что где и какой Тобол или ТобЫл.

Все путают,доставка с других городов ,смартфон упрямо не хочет писать это слово ТОБЫЛ,справлят на КТО БЫЛ,или ТОБОЛ.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9978
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 18:57
#12
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Цитата:
111:
Мы тоже искали дом, но взяли квартиру в центре города

Кстати как там в центре города на 10 этаже ,вопрос с водой решился?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5357
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 19:00
#13
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Цитата:
111:
но взяли квартиру в центре города не потому что такие хотелки, а потому что денег нет, как у тебя, на хороший добротный дом. Тебе лишь меня бедноту подколоть..

Прямо как моя жена, Марик а в курсе что в центре города ещё в советские времена всегда были проблемы с подачей воды? Вот этот дополнительный насос за который вы так бились, когда и отчего там был поставлен и почему он незаконен? Не думал? В 8 и 9 микрорайоне в то же время строили идентичные здания, у них проблемы не было, а в центре всегда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39403
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 19:03
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати как там в центре города на 10 этаже ,вопрос с водой решился?

Да сразу же.
Костанай Су поставили свой насос с движком, сделали хороший как его там, каркас из железа, и то насос и движок накрывались, но они теперь делают сами, пока год должны что ли выдержать, потом на баланс вроде как возьмут себе, потому что внутри земли не кондоминимум, что то типо так.
Ну их насос качать стал больше, лучше, чем наши махонькие.
Так что все нормально.
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