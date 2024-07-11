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≡ Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49586
Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 11.07.24 - 12:32
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На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу состоялся второй полуфинальный матч, в котором на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене путевку в финал разыграли сборные Англии и Нидерландов.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
145
Re: Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 11.07.24 - 12:32
#1
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Цитата:
А когда секундомер на табло стадиона показывал 89 минут и 59 секунд, мяч все-таки пересек линию ворот сборной Испании.

Источник:


Я полагал, что играли с Нидерландами, а тут Испанцы подоспели
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
683
Re: Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 11.07.24 - 12:48
#2
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Цитата:
Михаил:
Я полагал, что играли с Нидерландами, а тут Испанцы подоспели

Наш спорткор просто в будущее заглянул. Англия теперь же с Испанией играть будет ;-)
В любом случае: спасибо, исправили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6276
Re: Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 11.07.24 - 18:30
#3
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Цитата://Чемпионы Европы 1988 года нидерландцы//

В тот год в финале сборная Голландия( тогда они так назывались), в составе которой играли мировые суперзвёзды- Руут Гулит, Куман - нынешний главный коуч команды, Марко ван Бастен - победили сборную СССР.
Вообще сборная СССР образца 1988 года- это была супер команда и входила в 5-ку лучших сборных мира по футболу.
Сборная СССР образца 1960 года- первый чемпион Европы.
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