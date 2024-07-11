Re: Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу

Отправлено: - 18:30

Цитата://Чемпионы Европы 1988 года нидерландцы//



В тот год в финале сборная Голландия( тогда они так назывались), в составе которой играли мировые суперзвёзды- Руут Гулит, Куман - нынешний главный коуч команды, Марко ван Бастен - победили сборную СССР.

Вообще сборная СССР образца 1988 года- это была супер команда и входила в 5-ку лучших сборных мира по футболу.

Сборная СССР образца 1960 года- первый чемпион Европы.