Отправлено: - 14:13

ZanoZOV: А пока он сам в 9 лет абсолютно ничего не понимает!

Цитата:То бы поехать человеку к каким-нибудь отдаленным племенам африканским да рассказать эту занимательную историю. Пускай бы себе люди похохотали.