Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...

Отправлено: - 18:46

Я вот честно не понимаю, что такое Самрук Казына? Объясните мне пожалуйста! Взяли всё,что приносит деньги, объединили в одном месте и обозвали кваз государственным предприятием , так знаете ли удобно, верхушка там миллиарды получает, но если возникнут неудобства для правительства всегда могут денег подкинуть! Ну а что изначально собственности на многие триллионы подкинули, теперь можно несколько сотен миллиардов отдать и потом оказаться благодетелями народа Казахстана