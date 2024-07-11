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≡ "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49586
"По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат облмаслихата возмутился размеру средств на новые проекты в районах Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 18:14
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В областной бюджет поступили трансферты целевого назначения из средства АО "Самрук-Қазына". Их предлагается направить на ряд проектов. Один из депутатов областного маслихата сомневается в целесообразности распределения средств.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6276
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 18:14
#1
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Депутат, что там сидит: - штаны просто протирает ??

Эти проекты уже давно были подняты на сходах населения с акимом области, ещё при бытности Архимеда(года два-три назад- это точно). Они не с неба упали. Депутат не живёт жизнью области раз не в курсе что происходит в области.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5354
Re: "По какому принципу распределяют суммы?" - Депутат...
Отправлено: 11.07.24 - 18:46
#2
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Я вот честно не понимаю, что такое Самрук Казына? Объясните мне пожалуйста! Взяли всё,что приносит деньги, объединили в одном месте и обозвали кваз государственным предприятием , так знаете ли удобно, верхушка там миллиарды получает, но если возникнут неудобства для правительства всегда могут денег подкинуть! Ну а что изначально собственности на многие триллионы подкинули, теперь можно несколько сотен миллиардов отдать и потом оказаться благодетелями народа Казахстана
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