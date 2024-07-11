Re: Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на...

Отправлено: - 13:50

При назначении наказания суд учел это и наличие у обоих малолетних детей в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание.

Звучит то красиво, а вот справедливости наказания нет! Есть только ухудшение ситуации у тех ради кого суд идёт на встречу. Теперь дети точно витаминчиков не увидят! А возможно сподвигнут наказуемых на более тяжкие преступления, ведь штраф оплатить нужно, и детей подымать тоже! И что у нас за законы то античеловеческие то? Виновных надо было принудительно устроить на работу улицы подметать, и с их зарплаты понемногу высчитывать, и польза есть и дети сыты! А главное пометя с год улицы Костаная они до конца жизни усвоят урок! Да и бывшие коллеги в напарники к ним напрашиваться не пожелают! Ну чем не справедливо?