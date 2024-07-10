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≡ Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49585
Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Отправлено: 10.07.24 - 14:21
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Уважаемая редакция "НГ", жители г. Тобыл приглашают вас сегодня в 18 часов по адресу 40 лет Октября, 57 на сход по поводу ремонта дороги, которую не ремонтируют уже около года и обещают еще года три не делать.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2205
Re: Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Отправлено: 10.07.24 - 14:21
#1
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Спасибо за приглашение. Если будет возможность, корреспондент приедет. Но точно обещать пока не могу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Re: Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Отправлено: 10.07.24 - 15:36
#2
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Цитата:
и обещают еще года три не делать.


Они прямо так и говорят три года не будем ремонтировать?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39397
Re: Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Отправлено: 10.07.24 - 15:50
#3
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Цитата:
Также приглашаем всех желающих на сход и СМИ для освещения данного вопроса.


Одно СМИ должно быть.
От одного издания.
Мне немного непонятно это, а почему в кино или где то еще в документалках показывают несколько СМИ?
Это в Казахстане такая фишка только или в Костанае?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39397
Re: Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Отправлено: 11.07.24 - 16:19
#4
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Ну что там со сходкой то?
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