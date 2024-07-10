Отправлено: - 15:50

Также приглашаем всех желающих на сход и СМИ для освещения данного вопроса.

Цитата:Одно СМИ должно быть.От одного издания.Мне немного непонятно это, а почему в кино или где то еще в документалках показывают несколько СМИ?Это в Казахстане такая фишка только или в Костанае?