НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49585
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 15:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вода в посёлке Тобол доступна только несколько часов под ночь, сообщает читательница. Воду предательски отключают в жару, оставляя в дождливые дни. Что ответили в аппарате акима Тобола?
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39397
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 15:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это бывшая Затобыловка?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 16:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понапереименовывали, блин . Теперь хрен поймешь). Тобол - это не Тобыл, который стал городом, а посёлок в районе, который был Тарановским
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
722
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холера это хорошо. Холера это полезно. Лондонцы в 19-м веке вон какую канашку отгрохали на почве холерных эпидемий (без всяких технадзоров, кстати) до сих пор фунциклирует. Но для холеры нужно чтобы в питьевую воду обильно попадали сточные воды, а эта, она же просто с ржавчиной.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3411
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поселок Тобол, райценр Луномясинка - Ай - Луна, Ет - мясо. Сам район Беимбетомайлинский. А совсем рядом ЗатобЫловка в районе Кастанайском. Вечно путаю, что где и какой Тобол или ТобЫл. О каком именно населенном пункте в данный момент речь идёт. Видимо специально понапридумывали, чтобы враг запутался.

[Исправлено: юля елиссева, 11.07.2024 - 17:26]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39397
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вечно путаю, что где и какой Тобол или ТобЫл. О

Почему журналисты не поясняют, а то я запереживал за Добринцова

[Исправлено: 111, 11.07.2024 - 17:38]
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
881
"Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды жалуются в посёлке Тобол
Отправлено: 11.07.24 - 16:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему журналисты не поясняют,

Журналисты документ прикрепили
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
682
Re: "Они что, холеру ждут?" - На перебои в подаче воды...
Отправлено: 11.07.24 - 16:46
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Холера это хорошо. Холера это полезно.

искренне желаю...
здоровья
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS