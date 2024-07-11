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≡ Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на взятке в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49585
Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на взятке в Костанайской области
Отправлено: 11.07.24 - 13:50
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Дело в отношении Х., начальника кадровой и воспитательной работы в ДЧС, и Е., начальника отдела по ЧС Аулиекольского района, рассматривал районный суд. Первый обвинялся в получении взятки, а второй - в посредничестве во взяточничестве.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
86
Re: Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на...
Отправлено: 11.07.24 - 13:50
#1
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При назначении наказания суд учел это и наличие у обоих малолетних детей в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание.
Звучит то красиво, а вот справедливости наказания нет! Есть только ухудшение ситуации у тех ради кого суд идёт на встречу. Теперь дети точно витаминчиков не увидят! А возможно сподвигнут наказуемых на более тяжкие преступления, ведь штраф оплатить нужно, и детей подымать тоже! И что у нас за законы то античеловеческие то? Виновных надо было принудительно устроить на работу улицы подметать, и с их зарплаты понемногу высчитывать, и польза есть и дети сыты! А главное пометя с год улицы Костаная они до конца жизни усвоят урок! Да и бывшие коллеги в напарники к ним напрашиваться не пожелают! Ну чем не справедливо?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1878
Re: Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на...
Отправлено: 11.07.24 - 15:00
#2
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Цитата:
встретиться с родителями кандидатов и потребовать у них взятку в размере по 25 000 тенге за содействие в прохождении психофизиологического тестирования,

Источник:


Совсем за мелочились..Надо было как в МО РФ..мешками тырить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39397
Re: Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на...
Отправлено: 11.07.24 - 16:11
#3
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Неблагодарные родоки сдали?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
682
Re: Два начальника - в областном и районном ЧС - попались на...
Отправлено: 11.07.24 - 16:50
#4
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Какие интересные фамили Х.,Р. до полного комплекта Р. не хватает.
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