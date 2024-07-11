Отправлено: - 14:56

ZanoZOV:

А пока он сам в 9 лет абсолютно ничего не понимает! там мозга как такового ещё нет, только идет строительство,

Цитата:Скорее всего и у родителей мозгов нет и не было в наличии..Синька по наследству передалась и последние мозги высасывает..