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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 07:36
#8791
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Цитата:
maxsaf:
На каком этаже он жил?))

Собственно говоря не знаю, отметил ,что нет даже намека на шторы или хотя бы жалюзи! Видимо было некомфортно, КНДР всё таки солнечная страна :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 07:43
#8792
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Самая скучная команда на Евро Англия вышла в финал! Наверное так дальше и жить будем, только прагматически, как Скупой Рыцарь!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
721
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 08:16
#8793
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Цитата:
saba:
Как может понравиться такой ответ

Это замечательный ответ. четкий, однозначный,не требующий дальнейших усилий по осмыслению, уточнению и т.д.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
721
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 08:37
#8794
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Цитата:
saba:
Наверное так дальше и жить будем

Та неее, бросьте. Кто же мешает и дальше упорствовать в глупости и состязаться в идиотизме. Тут ведь как, главное при этом не ожидать что когда-то станешь "англией", в самом общем смысле, и второе - не обижаться когда скучно и прагматично "англия" пользует эту самую глупость в наиболее удобной для нее позе. :lol:
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 09:10
#8795
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Цитата:
Карачун:
Это замечательный ответ.

Ну у Вас тоже замечательный ответ! Зачем все это, охи ,вздохи при Луне, романтика, песни у костра? Главное сундук, в котором копятся деньги 💰, не вписываюсь я в современные реалии :-(
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
721
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 09:49
#8796
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Цитата:
saba:
Зачем все это, охи ,вздохи при Луне, романтика, песни у костра?

Тут что называется "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Другое дело когда кроме охов и ахов больше ничего не имеется это уже какая-то профанация тысячелетий эволюции человека.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 09:55
#8797
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Ещё забыл Рыбакина уже в полуфинале Уимблдона, слежу и болею за неё! Утемуратов приехал на матч с россиянкой Калинской, жаль из за травмы снялась,хотя начала очень хорошо. Рыбакина наверное нервы поклонников проверяет, постоянно сначала всё отдает, а потом всё равно выигрывает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 09:58
#8798
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Цитата:
Карачун:
думать

У Вас какой то супер философский склад ума, порой пасую, просто не понимаю :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 10:49
#8799
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Читал, вот только сейчас, после победы Рыбакиной.Да где бы вы казахи были, без наших звёзд? Когда Рыбакина переходила в Казахстан она в рейтинге WTA была где то 321, Шведова была гораздо круче, когда она перешла под наш флаг, настолько всё там грамотно построено в нашей федерации тенниса, мне хочется, чтобы так было в правительстве! Наша молодежь на примере Рыбакиной и Бублика уже на 300 позициях, с чего Рыбакина в Казахстане и начинала!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 13:34
#8800
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Проскочила тут новость про преступления в Казахстане и у меня вопрос к генералу антикора, нашему главе правительства, а за что Вас выдвинули на такую должность, где эффективность, почему Вы должны вести страну? Такой же вопрос к президенту, простите я знаю, что Вы всё время были на дипломатической работе, но любой знает критерий работы исполнительный власти это эффективность! Если человек не смог наладить менее ответственную работу, какого... Вы ставите его решать судьбу страны?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
721
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 14:00
#8801
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Вот тоже удумали! Спрашивать с п(специалиста разговорного жанра)а эффективности гос.управления. претензии к проф.навыкам, по которым человек обучался, есть? Вот и у меня нет - п(рассказывает сказки)т так что и не
переслушаешь. молодец! Не зря деньги на его обучение в мгимо потрачены. Хотите эффективности, так матерых (и желательно ленивых) технарей или бизнесменов международного уровня нужно брать в президенты.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
721
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 14:13
#8802
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Цитата:
ZanoZOV: А пока он сам в 9 лет абсолютно ничего не понимает!
То бы поехать человеку к каким-нибудь отдаленным племенам африканским да рассказать эту занимательную историю. Пускай бы себе люди похохотали.
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