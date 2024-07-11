Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 10:49

Читал, вот только сейчас, после победы Рыбакиной.Да где бы вы казахи были, без наших звёзд? Когда Рыбакина переходила в Казахстан она в рейтинге WTA была где то 321, Шведова была гораздо круче, когда она перешла под наш флаг, настолько всё там грамотно построено в нашей федерации тенниса, мне хочется, чтобы так было в правительстве! Наша молодежь на примере Рыбакиной и Бублика уже на 300 позициях, с чего Рыбакина в Казахстане и начинала!