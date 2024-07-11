Re: Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с...

Отправлено: - 12:38

Если родители мальчика честным трудом зарабатывают деньги на жизнь, то найдут метод воздействия на отпрыска. А пока он сам в 9 лет абсолютно ничего не понимает! там мозга как такового ещё нет, только идет строительство, и какая на..н уголовная статья ребёнку? Вообще берега потеряли! а всё от компетентности великой...