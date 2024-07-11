Отправлено: - 12:40

Количество преступлений за полгода в нашем регионе снизилось на 10,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Зарегистрировано 2 723 уголовных правонарушения. За тот же период в прошлом году их было 3 032. По всей стране снижение составило 4,9%.