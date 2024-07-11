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≡ Мошенничество и вымогательство - Как чаще всего нарушают закон в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49584
Мошенничество и вымогательство - Как чаще всего нарушают закон в Костанайской области
Отправлено: 11.07.24 - 12:40
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Количество преступлений за полгода в нашем регионе снизилось на 10,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Зарегистрировано 2 723 уголовных правонарушения. За тот же период в прошлом году их было 3 032. По всей стране снижение составило 4,9%.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
86
Re: Мошенничество и вымогательство - Как чаще всего нарушают...
Отправлено: 11.07.24 - 12:40
#1
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выод один, специалистов высококлассных у нас нема! и с таким подходом ко всему в этой жизни ещё 217 лет не будет! :-P :-P :-P
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