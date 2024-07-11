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≡ Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49584
Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 11:25
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Школьник, 2014 года рождения, хотел развеселить своих друзей, сообщив о заложенном взрывном устройстве в школе-гимназии № 3. Инцидент произошел 6 июня. Мальчика быстро нашли, а перед судом предстал его отец.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3410
Re: Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с...
Отправлено: 11.07.24 - 11:25
#1
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Дешево отделались.
Кстати, вчера кто-то так же пошутил насчет бомбы в Марте. Дочка с однокласснцей в это время были там, кино смотрели. Едва начался сеанс и их тут же всех выгнали из Марта. А кто деньги за кино вернёт детям? С шутника требовать если поймают?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
879
Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 11:59
#2
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Цитата:
юля елиссева:
. А кто деньги за кино вернёт детям?

Мелочно. Радуйтесь, что тревога была ложной и что дочь жива осталась. Тысяча тенге на фоне ситуации - это такая мелочь
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
16
Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 12:00
#3
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Мы сообщали об этом в нашем Telegram:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
86
Re: Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с...
Отправлено: 11.07.24 - 12:38
#4
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Если родители мальчика честным трудом зарабатывают деньги на жизнь, то найдут метод воздействия на отпрыска. А пока он сам в 9 лет абсолютно ничего не понимает! там мозга как такового ещё нет, только идет строительство, и какая на..н уголовная статья ребёнку? Вообще берега потеряли! а всё от компетентности великой...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3410
Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 12:55
#5
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Цитата:
Андрей Скиба:
Мы сообщали об этом в нашем Telegram:

На сайте надо, а в не в телеге!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3410
Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с бомбой" в школе Костаная
Отправлено: 11.07.24 - 12:57
#6
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Цитата:
vofkakst:
Мелочно. Радуйтесь, что тревога была ложной и что дочь жива осталась.

Для вас мелочь, для меня мелочь, а для ребёнка, когда она покупает билет за свои денежки, тысяча совсем не мелочь :))

[Исправлено: юля елиссева, 11.07.2024 - 13:58]
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