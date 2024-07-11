Re: Суд наказал отца 9-летнего мальчика за "шутку с...

Отправлено: - 11:25

Дешево отделались.

Кстати, вчера кто-то так же пошутил насчет бомбы в Марте. Дочка с однокласснцей в это время были там, кино смотрели. Едва начался сеанс и их тут же всех выгнали из Марта. А кто деньги за кино вернёт детям? С шутника требовать если поймают?