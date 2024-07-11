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≡ "Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для улучшения костанайской породы, рассказали в ТОО "Қазақ тұлпары"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49581
"Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для улучшения костанайской породы, рассказали в ТОО "Қазақ тұлпары"
Отправлено: 11.07.24 - 10:50
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В марте на костанайский конезавод "Қазақ тұлпары" привезли двух жеребцов из Алматы, чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу. Как идут дела с разведением потомства от новичков?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1423
Re: "Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для...
Отправлено: 11.07.24 - 10:50
#1
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Ребята,а куда вы дели цыганский табун? На ответ хранении у вас был. Где он? Там же и очень дорогие жеребцы были.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3408
"Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для улучшения костанайской породы, рассказали в ТОО "Қазақ тұлпары"
Отправлено: 11.07.24 - 11:21
#2
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Цитата:
Сабыр:
куда вы дели цыганский табун?

на согым
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