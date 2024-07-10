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≡ "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49581
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 10.07.24 - 20:26
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Решением городского суда был удовлетворен иск акима Костаная с выплатой владельцу дома 34,1 млн тенге. Но с таким решением не согласился аким Костаная. Он подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой снизить сумму выплат до 25 млн тенге.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
719
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 10:19
#15
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Цитата:
saba:
вы богатые, дома из кирпича строите

А вы не пытались разъяснить шведам что мы скорее рас...дяи чем богатые. Представьте как славно будет гореть тот каркасный дом начиная от первого до самого 9-го этажа, когда наши замечательные владельцы квартир без всяческих расчетов начнут запихивать в них всяческие кондиционеры, бойлеры, и прочую электрическую ерунду. И даже если вменить в обязанность иметь противопожарную сигнализацию, едва ли кто станет следить за ее работоспособностью.
Я тут как-то у не самых бедных граждан в щитке ковырялся, там такие чудеса! Хотя казалось бы бизнесмены, и возможности есть и к ответственности должны бы быть приучены поболе чем среднестатистический наемный рабочий. Ан нет! Все на авось
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5349
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 10:37
#16
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Цитата:
Карачун:
А вы не пытались разъяснить шведам

Ничего там пожароопасного нет, металлоконструкции и минплита класса НГ, если обгорит только внешний слой, который классом Г 2, это как было в Астане в 2000 годах, хозяйка ,что то жарила на 17 этаже, сковорода загорелась, а она недолго думая выплеснула за окно, алюкобонд был китайский, швейцарский не допустил бы такого горения, всё сгорело, снаружи, все остались живы, в итоге наши власти от греха подальше запретили этот материал, хотя наш областной акимат до сих пор стоит и не горит
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
719
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 11:04
#17
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Цитата:
saba:
металлоконструкции

А, пардоньте. У меня в восприятии каркасник всегда деревянный, про железо как-то не подумалось.
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