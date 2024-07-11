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"Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для улучшения костанайской породы, рассказали в ТОО "Қазақ тұлпары"
"Пока прижились" - О жеребцах, привезённых для улучшения костанайской породы, рассказали в ТОО "Қазақ тұлпары"
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