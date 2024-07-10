Отправлено: - 10:19

saba:

вы богатые, дома из кирпича строите

Цитата:А вы не пытались разъяснить шведам что мы скорее рас...дяи чем богатые. Представьте как славно будет гореть тот каркасный дом начиная от первого до самого 9-го этажа, когда наши замечательные владельцы квартир без всяческих расчетов начнут запихивать в них всяческие кондиционеры, бойлеры, и прочую электрическую ерунду. И даже если вменить в обязанность иметь противопожарную сигнализацию, едва ли кто станет следить за ее работоспособностью.Я тут как-то у не самых бедных граждан в щитке ковырялся, там такие чудеса! Хотя казалось бы бизнесмены, и возможности есть и к ответственности должны бы быть приучены поболе чем среднестатистический наемный рабочий. Ан нет! Все на авось