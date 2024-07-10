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"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49579
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 10.07.24 - 20:26
Решением городского суда был удовлетворен иск акима Костаная с выплатой владельцу дома 34,1 млн тенге. Но с таким решением не согласился аким Костаная. Он подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой снизить сумму выплат до 25 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 178
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 10.07.24 - 20:26
Интересный у нас Акимат г.Костаная. По паводковым домам отчёты ТОО Stella+ для Акимата принимаются на раз, а по дому по которому оценка проведена без Акимата сразу в штыки.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39391
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 10.07.24 - 21:14
У за 25 млн это конечно полное кидалово..
Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.
Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 10.07.24 - 21:26
Не вижу никакого кидалова. Дом развалится через лет 5. Если вокруг начнут сваи забивать - разрушится раньше. Предоставить квартиру аналогичной площади и фсё... Или купить квартиру на вторичке - вполне нормальный вариант.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39391
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 02:53
Цитата:
Который простоял лет 70?
Откуда такая уверенность?
mks2703:
Дом развалится через лет 5.
Дом развалится через лет 5.
Который простоял лет 70?
Откуда такая уверенность?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6960
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 11.07.24 - 07:04
Дайте людям где жить, не ущемляя квадратуру,а там в остальном, конечно лишнее. У нас в Рудном усадьбу целую приятель не может и за сорок лямов продать,а тут за хибару 34 млн. Считай повезло хозяевам
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 11.07.24 - 08:19
Цитата:
Да тут все 100 лет будет. Если начнут рядом с домом забивать сваи - дому кранты. Дом саманный, обшитый деревяшкой.
111:
Который простоял лет 70? Откуда такая уверенность?
Который простоял лет 70? Откуда такая уверенность?
Да тут все 100 лет будет. Если начнут рядом с домом забивать сваи - дому кранты. Дом саманный, обшитый деревяшкой.
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 11.07.24 - 08:30
Цитата:
А зачем тебе новый дом. Там кроме ровных, хорошо проводящих звук стен, ничего хорошего. Большие кухни, еще больше прихожки, больше чем спальня. На вторичке можно нормальную трешку взять. Вот с домом по такой цене проблемы будут. Хотя я видел пару вариантов, практически в центре (не знаю ушли - нет).
Смотрю на фото и не могу понять, как там 90 квадратов поместилось, дом на 2 хозяина чтоли...
111:
У за 25 млн это конечно полное кидалово.. Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.
У за 25 млн это конечно полное кидалово.. Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.
А зачем тебе новый дом. Там кроме ровных, хорошо проводящих звук стен, ничего хорошего. Большие кухни, еще больше прихожки, больше чем спальня. На вторичке можно нормальную трешку взять. Вот с домом по такой цене проблемы будут. Хотя я видел пару вариантов, практически в центре (не знаю ушли - нет).
Смотрю на фото и не могу понять, как там 90 квадратов поместилось, дом на 2 хозяина чтоли...
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 09:16
Цитата:
Давно уже был в Ставрополье, город Благодарный кажется, там большинство двухэтажных коттеджей построено из самана и практически без фундамента, полгорода так живёт, а там жара, в благоустроенных домах только нищие живут. А у нас всё из кирпича и блоков, потом удивляемся, почему у нас жилье такое дорогое.
P.S. Личное мнение, ничего больше
mks2703:
Дом саманный,
Дом саманный,
Давно уже был в Ставрополье, город Благодарный кажется, там большинство двухэтажных коттеджей построено из самана и практически без фундамента, полгорода так живёт, а там жара, в благоустроенных домах только нищие живут. А у нас всё из кирпича и блоков, потом удивляемся, почему у нас жилье такое дорогое.
P.S. Личное мнение, ничего больше
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9975
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 09:27
Цитата:
Ключевое слово в Рудном,всё таки есть разница или усадьба в Рудном или участок в центре Костаная.
сайлау курманов:
У нас в Рудном усадьбу целую приятель не может и за сорок лямов продать
У нас в Рудном усадьбу целую приятель не может и за сорок лямов продать
Ключевое слово в Рудном,всё таки есть разница или усадьба в Рудном или участок в центре Костаная.
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 11.07.24 - 09:30
Про саман, всё понятно. Это теплый материал и все такое. Раньше и у нас все из него строили. 8 квартирные дома и бараки двухэтажные (не больше 2 этажей), да и просто частные дома. Саман и камыши.
Вот рядом с домом начнут сваи забивать. У нас сейчас же так строят. Не ждут фундамент год, как раньше. Сразу забили сваи и вперед.
Вот рядом с домом начнут сваи забивать. У нас сейчас же так строят. Не ждут фундамент год, как раньше. Сразу забили сваи и вперед.
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 11.07.24 - 09:37
Просто люди создали для себя двусмысленную ситуацию. Переписали дом на человека, который уже получил компенсацию в виде двух квартир. Как это теперь выглядит со стороны. Для меня лично, ситуация не совсем понятная.
Понятно, что дом так себе, и застройщику важен участок. И дело упирается в квадраты. Городу проще отдать людям эти деньги - 34 млн. Но вот оценщик теперь будет в немилости у власти...
Понятно, что дом так себе, и застройщику важен участок. И дело упирается в квадраты. Городу проще отдать людям эти деньги - 34 млн. Но вот оценщик теперь будет в немилости у власти...
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 09:41
Цитата:
Это не очень понятно, я когда работал с теплоизоляцией, приезжали шведы, говорят, какие вы богатые, дома из кирпича строите! В Швеции каркасные дома, обшитые минплитой и сверху каким нибудь сайдингом разрешены до 9 го этажа, а мы все стонем, почему жилье такое дорогое! Я не слышал про какие то масштабные обрушения в Швеции. Мы же не можем строить такие недорогие дома, потому, забыл как сейчас называется, по старому были СНИПы
mks2703:
всё понятно.
всё понятно.
Это не очень понятно, я когда работал с теплоизоляцией, приезжали шведы, говорят, какие вы богатые, дома из кирпича строите! В Швеции каркасные дома, обшитые минплитой и сверху каким нибудь сайдингом разрешены до 9 го этажа, а мы все стонем, почему жилье такое дорогое! Я не слышал про какие то масштабные обрушения в Швеции. Мы же не можем строить такие недорогие дома, потому, забыл как сейчас называется, по старому были СНИПы
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 09:48
Не знаю насколько правда, да и английский я не очень хорошо знаю, тот же швед рассказал. Если есть у тебя участок земли строй хоть до 100 го этажа, никакого технадзора или госэкспертизы, построил начинают проверять, насколько соответствует правилам постройки, нарушил, сноси за свой счёт.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 15
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 11.07.24 - 10:07
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