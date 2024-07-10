Отправлено: - 08:30

111:

У за 25 млн это конечно полное кидалово.. Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.

Цитата:А зачем тебе новый дом. Там кроме ровных, хорошо проводящих звук стен, ничего хорошего. Большие кухни, еще больше прихожки, больше чем спальня. На вторичке можно нормальную трешку взять. Вот с домом по такой цене проблемы будут. Хотя я видел пару вариантов, практически в центре (не знаю ушли - нет).Смотрю на фото и не могу понять, как там 90 квадратов поместилось, дом на 2 хозяина чтоли...