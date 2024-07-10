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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:45
Цитата:
Трудно что-то объяснить человеку, который упорно не хочет видеть очевидного.
saba:
Трудно что-то объяснить человеку, который упорно не хочет видеть очевидного.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:49
Сформируйте хотя бы цель, про Де уже даже Путин забыл, отдайте мне земли которые я завоевал! А наши, мы дойдем, куда Вы дойдете? Одер уже польская земля и под прикрытием ядерного зонтика НАТО, если бы Вам дали волю Вы бы всю землю усеяли обломками ракет, неважно чьи они, важно кто их выпустил!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:52
Если бы войска РФ остались на месте, как обещал Путин, огромное количество людей осталось бы живы,а мозги у всех разные, кто то принимает факты, для кого-то факты это бред
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:59
Цитата:
То же самое можно сказать про Вас ! В 2022 году армия РФ скопила у границ Украины огромную группировку в 250000 человек, при этом Путин утверждал, это просто учения, ещё были войска в в Беларуси, они тоже ударили. Как не видеть очевидного, хотел ударил войсками, не захотел,нет
Skeptic:
хочет видеть очевидного
хочет видеть очевидного
То же самое можно сказать про Вас ! В 2022 году армия РФ скопила у границ Украины огромную группировку в 250000 человек, при этом Путин утверждал, это просто учения, ещё были войска в в Беларуси, они тоже ударили. Как не видеть очевидного, хотел ударил войсками, не захотел,нет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:12
Не понимаю, в чем цель? Поубивать всех кто против Путина, тогда понятно! Определитесь уже, ещё раз повторю одна режиссер и одна сценарист получили по 6 лет, за то что 4 года назад получили полугосударстенную премию! Это не бред? Или мы возвращаемся в Сталинские времена, ну не мы конечно, я благодарен Аллаху, что это происходит не в моей стране
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:28
Под это вискарь в ночное время лучше идёт!
[Исправлено: Эл-починно, 11.07.2024 - 00:30]
[Исправлено: Эл-починно, 11.07.2024 - 00:30]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:59
Я же про то, Вы же видите, что там творится и ничего увы не увидели, страдания для Вас Тлен, лишь бы Россия была впереди планеты всей и желательно не в балете
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:18
Цитата:
теперь уже и мне любопытно стало. вы что хотите услышать от адресатов ваших вопросов?
saba:
теперь уже и мне любопытно стало. вы что хотите услышать от адресатов ваших вопросов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:19
И ещё раз Вы z патриоты не слышите никого, кроме себя? Для Вас Океан Эльзы это враг!
Послушайте перевод
Сколько ещё заберёт война
Твоих детей, не твоя война!
Послушайте перевод
Сколько ещё заберёт война
Твоих детей, не твоя война!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:58
Цитата:
Это как кричать в кувшин и ответа нет и думаешь, какого черта туда голову засунул
Карачун:
теперь уже и мне любопытно стало. вы
теперь уже и мне любопытно стало. вы
Это как кричать в кувшин и ответа нет и думаешь, какого черта туда голову засунул
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 02:56
Цитата:
Западненцам всегда выгодно травить славян на славян.
Это да, это так.
Молодец
saba:
Вы же видите, что там творится и ничего увы не увидели, страдания для Вас Тлен,
Вы же видите, что там творится и ничего увы не увидели, страдания для Вас Тлен,
Западненцам всегда выгодно травить славян на славян.
Это да, это так.
Молодец
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 04:57
Цитата:
На каком этаже он жил?))
saba:
Вы про чучхе когда нибудь слышали?
Вы про чучхе когда нибудь слышали?
На каком этаже он жил?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 05:04
Цитата:
А разве кто-то от вас требовал таких усилий? )) я с Сабой разговаривал, а вы можете продолжать заниматься недуманием, не потревожу
Карачун:
не досуг мне думать все ли с вами в порядке
не досуг мне думать все ли с вами в порядке
А разве кто-то от вас требовал таких усилий? )) я с Сабой разговаривал, а вы можете продолжать заниматься недуманием, не потревожу
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 06:50
Цитата:
так ведь он есть. каждый раз тот же самый. но вы вновь задаете те же вопросы. то есть, видимо, данный вам ответ не нравится.
saba:
ответа нет
ответа нет
так ведь он есть. каждый раз тот же самый. но вы вновь задаете те же вопросы. то есть, видимо, данный вам ответ не нравится.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 07:34
Цитата:
Как может понравиться такой ответ " Я прав, потому что я не могу быть неправым"?
Карачун:
есть
есть
Как может понравиться такой ответ " Я прав, потому что я не могу быть неправым"?
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