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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:45
#8776
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Цитата:
saba:

Трудно что-то объяснить человеку, который упорно не хочет видеть очевидного.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:49
#8777
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Сформируйте хотя бы цель, про Де уже даже Путин забыл, отдайте мне земли которые я завоевал! А наши, мы дойдем, куда Вы дойдете? Одер уже польская земля и под прикрытием ядерного зонтика НАТО, если бы Вам дали волю Вы бы всю землю усеяли обломками ракет, неважно чьи они, важно кто их выпустил!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:52
#8778
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Если бы войска РФ остались на месте, как обещал Путин, огромное количество людей осталось бы живы,а мозги у всех разные, кто то принимает факты, для кого-то факты это бред
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 22:59
#8779
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Цитата:
Skeptic:
хочет видеть очевидного

То же самое можно сказать про Вас ! В 2022 году армия РФ скопила у границ Украины огромную группировку в 250000 человек, при этом Путин утверждал, это просто учения, ещё были войска в в Беларуси, они тоже ударили. Как не видеть очевидного, хотел ударил войсками, не захотел,нет :-P
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:12
#8780
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Не понимаю, в чем цель? Поубивать всех кто против Путина, тогда понятно! Определитесь уже, ещё раз повторю одна режиссер и одна сценарист получили по 6 лет, за то что 4 года назад получили полугосударстенную премию! Это не бред? Или мы возвращаемся в Сталинские времена, ну не мы конечно, я благодарен Аллаху, что это происходит не в моей стране
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:28
#8781
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Под это вискарь в ночное время лучше идёт! :lol:



[Исправлено: Эл-починно, 11.07.2024 - 00:30]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 23:59
#8782
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Я же про то, Вы же видите, что там творится и ничего увы не увидели, страдания для Вас Тлен, лишь бы Россия была впереди планеты всей и желательно не в балете :-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:18
#8783
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Цитата:
saba:

теперь уже и мне любопытно стало. вы что хотите услышать от адресатов ваших вопросов?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:19
#8784
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И ещё раз Вы z патриоты не слышите никого, кроме себя? Для Вас Океан Эльзы это враг!
Послушайте перевод
Сколько ещё заберёт война
Твоих детей, не твоя война!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 00:58
#8785
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Цитата:
Карачун:
теперь уже и мне любопытно стало. вы

Это как кричать в кувшин и ответа нет и думаешь, какого черта туда голову засунул :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 02:56
#8786
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Цитата:
saba:
Вы же видите, что там творится и ничего увы не увидели, страдания для Вас Тлен,

Западненцам всегда выгодно травить славян на славян.
Это да, это так.
Молодец
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 04:57
#8787
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Цитата:
saba:
Вы про чучхе когда нибудь слышали?

На каком этаже он жил?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 05:04
#8788
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Цитата:
Карачун:
не досуг мне думать все ли с вами в порядке

А разве кто-то от вас требовал таких усилий? )) я с Сабой разговаривал, а вы можете продолжать заниматься недуманием, не потревожу :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 06:50
#8789
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Цитата:
saba:
ответа нет

так ведь он есть. каждый раз тот же самый. но вы вновь задаете те же вопросы. то есть, видимо, данный вам ответ не нравится.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.07.24 - 07:34
#8790
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Цитата:
Карачун:
есть

Как может понравиться такой ответ " Я прав, потому что я не могу быть неправым"? :-)
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