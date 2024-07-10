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≡ "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49578
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 10.07.24 - 20:26
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Решением городского суда был удовлетворен иск акима Костаная с выплатой владельцу дома 34,1 млн тенге. Но с таким решением не согласился аким Костаная. Он подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой снизить сумму выплат до 25 млн тенге.
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
178
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 10.07.24 - 20:26
#1
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Интересный у нас Акимат г.Костаная. По паводковым домам отчёты ТОО Stella+ для Акимата принимаются на раз, а по дому по которому оценка проведена без Акимата сразу в штыки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39389
"По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
Отправлено: 10.07.24 - 21:14
#2
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У за 25 млн это конечно полное кидалово..
Там однушку только купишь, если новый дом, в 40 квадратов.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
872
Re: "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка...
Отправлено: 10.07.24 - 21:26
#3
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Не вижу никакого кидалова. Дом развалится через лет 5. Если вокруг начнут сваи забивать - разрушится раньше. Предоставить квартиру аналогичной площади и фсё... Или купить квартиру на вторичке - вполне нормальный вариант.
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