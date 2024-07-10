Отправлено: - 09:00

Skeptic:

А когда у особо одарённых нет аргументов, они начинают хамить.

saba:

когда люди говорят, что телевизор не смотрят,

saba:

У Вас какие шоры? Ладно Гога у них в России ограничения, ладно Скептик он смотрит только z каналы, Вам то хоть краем глаза можно было посмотреть Дойче велле, и увидеть весь масштаб катастрофы,

Skeptic:

Путин ещё в 2007 году в Мюнхене советовал Западу угомониться. Не слушали. Им нужно было разжечь войну.

Skeptic:

Им нужна была война. Они её получили.

Skeptic:

Задача СВО - демилитаризация и денацификация. И эту задачу никто не отменял.

Skeptic:

Запад не примет это очередное предложение мира от Путина, ибо им мир не нужен.

Skeptic:

И Путин это прекрасно теперь понимает. Потому Российская армия дойдёт до польской границы, освобождая область за областью.

Цитата:Сумасшедшим аргументы не приводятИх лечат без их мнения)Так и васБесполезно же вам что-то доказыватьЗомби всеровно России 24 и в мальчиков распятых верит))Кстати чё там мальчик? Воскрес же получается? Цитата:Это у них главная линия защитыСами понимают что их Соловьев это дно днищенскоеПоэтому они срочно побежали доказывать что смотрят каких-то блогеров)А то что Соловьев за блогера тоже в интернете зайдет они не понимают))Цитата:Оооо эти самые смешные))Россияне понятноИм нельзя иное мнение высказывать кроме про властного иначе штраф и тюрьмаА эти добровольные идиоты в ЕвропеЖивут долеко от ПутинаНо считают его лучшим президентом))Когда их уже депортировать к нему начнут? Это было бы справедливоСвоё к своему должно течь Цитата:Поэтому Путин ниче лучше не придумал и разжег войну самИ в итоге обо****я по всем направлениямЦитата:Кто они?Гибнут русские и украинцыА запад как бы на войну так и не пришел))Классно у тебя Путин мстит злым американцамВзял и ближайшим братьям войну объявил назло бабушке))Цитата:Отменил твой хозяин ПутинПрямо сказал что ему хватит ДонбассаЦитата:Ага это как принять мир от Гитлера в 1944))Цитата:ОоооСколько ещё русских мужиков поляжет до польской границы? Миллиона два? А там и тебя призовут))