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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 01:33
#8761
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Цитата:
saba:
Кто тебе сказал Виталий, что он нарик?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 01:53
#8762
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Цитата:
Skeptic:
А конкретно по больнице уже даже сами украинцы, которые с головой дружат и стараются снимать прилёты и от Российской армии, и от ВСУ, выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская. ... Но наши особо одарённые этого в упор не хотят видеть.

---И никогда не увидят , им это невыгодно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 03:13
#8763
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Цитата:
saba:
В Костанае тоже мало кто шторы закрывает, но у нас патрули не ходят и не смотрят ,не занимаешься ли ты антигосударственной деятельностью.

Ладно, давайте сделаем вид, что бред про шторы в северной Корее, который вы тут несёте, и правда имеет место быть. Объясните, каким образом это помогает в городах? Все города - одноэтажные? Патруль с перископом ходит? Дроны запускают? Просто интересно, как вы себе это представляете.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:00
#8764
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Цитата:
Skeptic:
А когда у особо одарённых нет аргументов, они начинают хамить.

Сумасшедшим аргументы не приводят
Их лечат без их мнения)
Так и вас

Бесполезно же вам что-то доказывать
Зомби всеровно России 24 и в мальчиков распятых верит))

Кстати чё там мальчик? Воскрес же получается? Цитата:
saba:
когда люди говорят, что телевизор не смотрят,

Это у них главная линия защиты
Сами понимают что их Соловьев это дно днищенское
Поэтому они срочно побежали доказывать что смотрят каких-то блогеров)
А то что Соловьев за блогера тоже в интернете зайдет они не понимают))Цитата:
saba:
У Вас какие шоры? Ладно Гога у них в России ограничения, ладно Скептик он смотрит только z каналы, Вам то хоть краем глаза можно было посмотреть Дойче велле, и увидеть весь масштаб катастрофы,

Оооо эти самые смешные))

Россияне понятно
Им нельзя иное мнение высказывать кроме про властного иначе штраф и тюрьма
А эти добровольные идиоты в Европе
Живут долеко от Путина
Но считают его лучшим президентом))

Когда их уже депортировать к нему начнут? Это было бы справедливо
Своё к своему должно течь Цитата:
Skeptic:
Путин ещё в 2007 году в Мюнхене советовал Западу угомониться. Не слушали. Им нужно было разжечь войну.

Поэтому Путин ниче лучше не придумал и разжег войну сам
И в итоге обо****я по всем направлениям
Цитата:
Skeptic:
Им нужна была война. Они её получили.

Кто они?
Гибнут русские и украинцы
А запад как бы на войну так и не пришел))

Классно у тебя Путин мстит злым американцам
Взял и ближайшим братьям войну объявил назло бабушке))
Цитата:
Skeptic:
Задача СВО - демилитаризация и денацификация. И эту задачу никто не отменял.

Отменил твой хозяин Путин
Прямо сказал что ему хватит Донбасса
Цитата:
Skeptic:
Запад не примет это очередное предложение мира от Путина, ибо им мир не нужен.

Ага это как принять мир от Гитлера в 1944))
Цитата:
Skeptic:
И Путин это прекрасно теперь понимает. Потому Российская армия дойдёт до польской границы, освобождая область за областью.

Оооо
Сколько ещё русских мужиков поляжет до польской границы? Миллиона два? А там и тебя призовут))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:07
#8765
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Это какой страх должен быть у россиян что даже после 2,5 лет войны они несут тот же бред что и в начале и не на грамм не разочаровались в своем путине и его политике.


Даже дворяне царские офицеры в 1916 уже открыто обсуждали и критиковали царя за его тупые решения
А тут....хотя да
Крестьяне даже в 1916 верили что царь хороший это его ближайшее окружение плохое)
Холопы что сказать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:10
#8766
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Цитата:
Гога:
выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская. ... Но наши особо одарённые этого в упор не хотят видеть.

Видим в упор
Ракета российская
Чё вы боитесь то
Кадр этот с ракетой сюда приведите и сравните с украинской и российской)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 12:33
#8767
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Цитата:
saba:
смотрю евроньюс, смотрю дойче велле и смотрю либеральные российские каналы

:lol: Насмешили.
Первые два "источника" - голимая русофобия. С чего бы им там правду говорить?
А российские либералы просто работают против своей страны. Значит - врут. Нагло и беспардонно.
...
Ещё раз: когда Россия с победой закончит СВО, будет суд над преступниками. И там будут представлены документальные доказательства преступлений ВСУ и их хозяев с запада.
Вот тогда и правда станет всем известна. Кроме особо одарённых. Для них всё-равно чёрное будет белым, а белое - чёрным.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 12:44
#8768
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Цитата:
saba:
Кто тебе сказал Виталий, что он нарик?

...
Французский аналитик Оливье Деламарш: Налоги платить не проблема, никогда не было проблем платить налоги. Но если это пойдет на оплату ЧЬЕГО-ТО КОКАИНА или если оно пойдет на оплату вилл господину Зелинскому – нет, тысячу раз нет.
Это надо использовать для чего-то другого. И ни у одной партии нет программы по экономии денег, по поиску того, как мы можем лучше потратить деньги или куда идут все эти деньги. Никто никогда об этом не говорит. Миллионы и миллионы вовлечены в коррупцию, будь то коррупция во Франции или коррупция в Европе.
16 млрд, вы помните пропавшие 16 млрд, которые были отданы Украине? Но вы думаете, что 16 миллиардов, серьезно, вот так исчезнут? Это что? Это небольшая стопка записок, которые мы получили, но потеряли, положили их на стол, а когда вернулись, их там уже не было? Нет, но это шутка или что? Думаете, куда это пошло? Не знаю, я бы, например, заглянул в глубокие карманы мадам фон дер Ляйен. Я не думаю, что это будет бесполезно. Мы могли бы найти что-то из этого.
...
Прямая речь здесь: Telegram, ПУЛ№3 от 09 июля.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 15:39
#8769
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Цитата:
Skeptic:
А российские либералы просто работают против своей страны. Значит - врут. Нагло и беспардонно.

А американские "либералы" типа Карлсона,младшего Кеннеди и того бывшего разведчика они тоже против своей страны работают?
Цитата:
Skeptic:
Ещё раз: когда Россия с победой закончит СВО, будет суд над преступниками. И там будут представлены документальные доказательства преступлений ВСУ и их хозяев с запада.

Когда, если бы, Киев за три дня
Успокойтесь уже
Весь мир проржался с мощи российской армии
Зачем усугублять то? Цитата:
Skeptic:
оно пойдет на оплату вилл господину Зелинскому – нет, тысячу раз нет.

Заменят зеленского на залужного вам легче станет?)
Нет
Не останется аргументов по критике просто
А к этому может придти
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 19:05
#8770
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Цитата:
maxsaf:
бред про шторы

Вы про чучхе когда нибудь слышали?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 19:11
#8771
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Официальные гиды со слов русских туристов,(другие там не ездят) отвечают:"А что такого, нашему народу скрывать нечего"!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 19:17
#8772
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Цитата:
Skeptic:
Первые два "источника" - голимая русофобия.

Если кто то , что то говорит против моего мнения, значит это неправда и провокация! Не так ли г-н Скептик? Сказали наши, что Украина напала на Россию, это чистая правда, а то что армия РФ численностью 250 тысяч человек перешла границу, так это пустяки, мы их вовремя разоблачили, если бы мы сейчас не напали, лет через 100, а может через 200 Украина напала бы на нас, так что мы защищаем Отечество :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 19:24
#8773
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Вот мне интересно, кто нибудь из наших костанайских z активистов мечтает ещё дойти до берегов Потомака? Или пока решили на Висле остановиться?

[Исправлено: saba, 10.07.2024 - 20:59]
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