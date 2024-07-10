На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом отпразднуют в Рудном
Отправлено: 10.07.24 - 16:45
Цитата//списке звездных гостей певцы Казыбек Курайыш, Асха Принц, Мирас Жугунусов, Назима и Jah Khalib.//
Эти вышеперечисленные работники работающие в сфере эстрадного жанра, действительно - ЗВЁЗДЫ ??
В моём понимании звезда - это Роза Рымбаева - обладательница Гран при Сопота; Алла Борисовна- тоже обладательница Гран при Сопота- они оба имеют звание Народных артистов. Кайрат Нуртас- не имеет НИКАКИХ звании, но имеет неофициальный статус- народного артиста; его песни - пользуются поистине народной популярностью, даже украинцы перепевают его хит "Сене суемен" на свой украинский язык- звучит необычно интересно.
Даже Димаш- при своей уникальности своего голоса - не имеет звания народного, потому что его песни НЕ СНИСКАЛИ признания среди ПРОСТОГО народа из-за сложности их восприятия. Он не пользуется такой огромной массовой популярностью среди народа как Кайрат Нуртас- из-за невольного артистического, профессионального снобизма, как говорят- он не свой парень, в доску, хотя его заслуги в части представления своей страны за рубежом и поднятия имиджа страны, несомненно высоки, но охлосу этого не нужно- ему нужны Шудын боенда; Кызыл Орек; Балкия и прочий легкомысленный и необременительный музон из разряда - БАБЛ ГАМ РОК.
[Исправлено: ACROS, 10.07.2024 - 17:50]