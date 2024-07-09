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Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49577
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 14:25
Выступая на заседании правительства, министр транспорта Марат Карабаев отметил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 878
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 14:25
Цитата:
Не потому ли, что дороги у нас пропорционально хуже, по сравнению с другими странами?
тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами
Не потому ли, что дороги у нас пропорционально хуже, по сравнению с другими странами?
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 14:36
Цитата:
Россия платон, стоимость 1 км-3.05руб.
Казахстан на сегодня пока ещё без повышения на 20 %
1км - 23 тенге.
Мы по всем уже позициям обогнали и продолжаем ускоряется. Цены растут на все!!!
министр отметил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия
Россия платон, стоимость 1 км-3.05руб.
Казахстан на сегодня пока ещё без повышения на 20 %
1км - 23 тенге.
Мы по всем уже позициям обогнали и продолжаем ускоряется. Цены растут на все!!!
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 441
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 15:50
В середине июня проехал по новопостроенной трассе Москва-Казань до Мурома - 2 224 руб., 350 км.
Ехать одно удовольствие, две полосы в обе стороны, разделенные отбойниками, отличные заправки и стоянки.
Конечно, можно было ехать по старой бесплатной трассе, но решил поглядеть на новодел. Сейчас этот платник
активно продлевают до Ебурга, через год запустят.
В это же время знакомые ездили из Москвы на Байконур на машине, сын там служит. Рассказали, что страшнее участка в районе Актюбинск-Хромтау-Карабутак не видели раньше никогда. Легковые едут по степи, поднимая пыль, потому что асфальт на назарбаевском не так давно заново построенном шоссе типа шелковый путь разбит в хлам
Ехать одно удовольствие, две полосы в обе стороны, разделенные отбойниками, отличные заправки и стоянки.
Конечно, можно было ехать по старой бесплатной трассе, но решил поглядеть на новодел. Сейчас этот платник
активно продлевают до Ебурга, через год запустят.
В это же время знакомые ездили из Москвы на Байконур на машине, сын там служит. Рассказали, что страшнее участка в районе Актюбинск-Хромтау-Карабутак не видели раньше никогда. Легковые едут по степи, поднимая пыль, потому что асфальт на назарбаевском не так давно заново построенном шоссе типа шелковый путь разбит в хлам
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 15:58
Цитата:
dvb: Актюбинск-Хромтау-Карабутак не видели раньше никогда.Я сам таких дорог не где не видел. И это республиканская трасса. Связывает юг страны и северо-запад. В инетах кстати куча роликов про эту дорогу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1002
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 16:16
Цитата:
А участок Костанай-Озёрный перед этим отремонтировать не планируют? Тут скорее государство должно доплачивать водителям за проезд по этому убожеству.
Дорогу Костанай-Троицк II категории планируют сделать таковой ещё с 2021 года
А участок Костанай-Озёрный перед этим отремонтировать не планируют? Тут скорее государство должно доплачивать водителям за проезд по этому убожеству.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 870
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 19:30
КазАвтоЖол такая же "черная дыра" как и КТЖ. Они еще недавно лярд зелени взяли, так что повышение не последнее...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 161
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 19:59
Цитата:
Там ещё Пешковка - Карабалык участок разбит и продавлен шишками . Сейчас типа латают, но эти латки уже в шишку, как будто не катком закатывали , в общем качество работ, через одно место.
Undead:
Там ещё Пешковка - Карабалык участок разбит и продавлен шишками . Сейчас типа латают, но эти латки уже в шишку, как будто не катком закатывали , в общем качество работ, через одно место.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 103
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 20:51
Как то все забывают, что при введения понятия платных дорог должны быть альтернативные бесплатные дороги. Т.е. в идеале- хочешь комфортной поездки ,кати по платной, нет возможности -пыли по более длинной и убитой.. А наши мудрецы к примеру берут ЕДИНСТВЕННУЮ и к тому же убитую и делают платной! Чем больше живу, тем больше удивляюсь с этого загребущего государства, пополняющего казну не налогами с производств и недр (ау, все продано иностранцам), а штрафами, запретами..скоро и за дождь будем платить.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 613
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 21:34
согласен, дорога Костанай-Озерное -это убожество. Как по рельсам едешь. Далее в сторону Федоровки немного лучше, но все-равно на платный статус не тянет.какая власть -такие и дороги. Как только границу проедешь-то сразу как по сказочной дороге. Стыдно за державу становится.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3303
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 21:37
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 711
Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 09.07.24 - 22:15
Цитата:
Так они и число пи без калькулятора считали. Тоже мне, пример нашли
Эл-починно:
Так они и число пи без калькулятора считали. Тоже мне, пример нашли
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6272
Re: Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане
Отправлено: 10.07.24 - 18:17
Цитата:
По Конституции(назарбаевской) недра - ПРИНАДЛЕЖАТ народу, значит народ и ПРОДАЛ ВСЕ иностранцам. Если это сделал КТО то другой- выходит заключённые сделки с иностранцами на разработку этих самых недр - НЕЛЕГИТИМНЫ и НЕЗАКОННЫ и это есть, наверное, прямое НАРУШЕНИЕ Конституции.
Поэтому и в СРП не дают никому посмотреть.
Лесовик:
налогами с производств и недр (ау, все продано иностранцам), а штрафами, запретами..скоро и за дождь будем платить.
налогами с производств и недр (ау, все продано иностранцам), а штрафами, запретами..скоро и за дождь будем платить.
По Конституции(назарбаевской) недра - ПРИНАДЛЕЖАТ народу, значит народ и ПРОДАЛ ВСЕ иностранцам. Если это сделал КТО то другой- выходит заключённые сделки с иностранцами на разработку этих самых недр - НЕЛЕГИТИМНЫ и НЕЗАКОННЫ и это есть, наверное, прямое НАРУШЕНИЕ Конституции.
Поэтому и в СРП не дают никому посмотреть.
-
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