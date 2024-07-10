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Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49577
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная... До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги...
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 870
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора.
Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 231
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 13:14
Нужно создавать армию из контрактников из здоровых молодых граждан на платной основе, которая будет уметь воевать в условиях современной войны! Остальных: слабаков использовать поварами, хоз рабочими, понтовитых призывать в строительные войска, других использовать в регионах, где родились или проживают! Таких призывать на 6 месяцев.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16278
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 15:41
Цитата:
Опасно распространять то что ещё не доказано
Денис по тонкому льду ходит)
В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию
Опасно распространять то что ещё не доказано
Денис по тонкому льду ходит)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6959
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 16:35
Говорил же ведь, что-то там надо вносить в кассу и легально подучаешь военный билет. Или я опять путаю
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 870
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 17:12
Цитата:
Знакомый пацанчик с бывшей работы. Заплатил 100 штук. Месяц сборов. Марш-бросок с Костаная до Астаны, с перерывами и остановками. И военный на руках.
сайлау курманов:
Говорил же ведь, что-то там надо вносить в кассу и легально подучаешь военный билет. Или я опять путаю
Говорил же ведь, что-то там надо вносить в кассу и легально подучаешь военный билет. Или я опять путаю
Знакомый пацанчик с бывшей работы. Заплатил 100 штук. Месяц сборов. Марш-бросок с Костаная до Астаны, с перерывами и остановками. И военный на руках.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6272
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 17:46
Цитата:
А, что в Казахстане до сих пор есть СТРОЙБАТ ??
Цитата://И никто этому не может противостоять//
Походу в Казахстане власть НИЧЕМУ не может противостоять: - например- нелегальная торговля водки без лицензии; нелегальные пассажироперевозки ( Ларгусы, Альфарды). Ну, если только вы выйдете с одиночным пикетом напротив акимата, например за мир во всём мире или же за свободу Анжелы Дэвис, то вас тут же упекут в каталажку и заставят заплатить многомиллионный штраф.
абике:
понтовитых призывать в строительные войска
понтовитых призывать в строительные войска
А, что в Казахстане до сих пор есть СТРОЙБАТ ??
Цитата://И никто этому не может противостоять//
Походу в Казахстане власть НИЧЕМУ не может противостоять: - например- нелегальная торговля водки без лицензии; нелегальные пассажироперевозки ( Ларгусы, Альфарды). Ну, если только вы выйдете с одиночным пикетом напротив акимата, например за мир во всём мире или же за свободу Анжелы Дэвис, то вас тут же упекут в каталажку и заставят заплатить многомиллионный штраф.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15031
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 18:03
Цитата:
mks2703: Заплатил 100 штук. Месяц сборовБыло вроде давненько. Лет 10 назад такое, щас Незнаю. Но сосед своего сына на эти сборы отправлял. Через месяц или два военник на руки получил. Я как понял это было официально. Не коррупция не взятки.
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