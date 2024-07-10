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≡ Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49577
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
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Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная... До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
#1
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Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора.
Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
231
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 13:14
#2
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Нужно создавать армию из контрактников из здоровых молодых граждан на платной основе, которая будет уметь воевать в условиях современной войны! Остальных: слабаков использовать поварами, хоз рабочими, понтовитых призывать в строительные войска, других использовать в регионах, где родились или проживают! Таких призывать на 6 месяцев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 15:41
#3
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Цитата:
В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию


Опасно распространять то что ещё не доказано
Денис по тонкому льду ходит)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6959
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 16:35
#4
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Говорил же ведь, что-то там надо вносить в кассу и легально подучаешь военный билет. Или я опять путаю
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 17:12
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Говорил же ведь, что-то там надо вносить в кассу и легально подучаешь военный билет. Или я опять путаю


Знакомый пацанчик с бывшей работы. Заплатил 100 штук. Месяц сборов. Марш-бросок с Костаная до Астаны, с перерывами и остановками. И военный на руках.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6272
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 17:46
#6
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Цитата:
абике:
понтовитых призывать в строительные войска


А, что в Казахстане до сих пор есть СТРОЙБАТ ??

Цитата://И никто этому не может противостоять//

Походу в Казахстане власть НИЧЕМУ не может противостоять: - например- нелегальная торговля водки без лицензии; нелегальные пассажироперевозки ( Ларгусы, Альфарды). Ну, если только вы выйдете с одиночным пикетом напротив акимата, например за мир во всём мире или же за свободу Анжелы Дэвис, то вас тут же упекут в каталажку и заставят заплатить многомиллионный штраф.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15031
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 18:03
#7
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Цитата:
mks2703: Заплатил 100 штук. Месяц сборов
Было вроде давненько. Лет 10 назад такое, щас Незнаю. Но сосед своего сына на эти сборы отправлял. Через месяц или два военник на руки получил. Я как понял это было официально. Не коррупция не взятки.
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