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≡ "У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49577
"У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
Отправлено: 10.07.24 - 17:55
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- Всю родословную я веду один, - говорит Виталий Гофман. - Начиная от рождения жеребёнка до взрослого поколения. Я один. И зоотехник, и ветврач, и селекционер в одном лице. Я всё делаю. Нет людей из-за зарплаты.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: "У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не...
Отправлено: 10.07.24 - 17:55
#1
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Зато судьи у нас живут шикарно. И даже после своей смерти неплохо их родня получает. Не ту профессию выбрал товарищ Гофман. Ой не ту.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6272
"У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
Отправлено: 10.07.24 - 18:01
#2
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Цитата://У меня 180 тыс. тенге оклад//

У меня разнорабочий на период уборки махая лопатой на току получает 250 000 тенге в месяц. Простая, тупая, но физически тяжёлая работа.
А, он всё таки СПЕЦИАЛИСТ, у него семья, дети, разные потребности.

Цитата://в связи с подписанием закона, направленного на сохранение казахстанских пород лошадей//

Самое главное: - этот конский Закон ПОДКРЕПЛЁН деньгами из бюджета??? Что то я ГЛУБОКО сомневаюсь в этом.
Очевидно его ждёт такая же судьба как и Закон о якобы национальной гончей собаке из породы тазшы. Что то не вижу и не слышу работ и мероприятии по массовому восстановлении этой породы, наверное для этого нужно ВРЕМЯ, но что то всё подозрительно быстро затихло - выходит как всегда- обыкновенная, казахская КОМПАНЕЙЩИНА, очевидно.

[Исправлено: ACROS, 10.07.2024 - 19:05]
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