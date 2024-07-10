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"У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
"У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
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