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≡ Полуфинал ЕВРО-2024: первый и единственный гол с игры не помог сборной Франции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49577
Полуфинал ЕВРО-2024: первый и единственный гол с игры не помог сборной Франции
Отправлено: 10.07.24 - 17:30
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Первую путевку в финал разыграли сборная Испании и сборная Франции. Эти соперники встречались в плей-офф чемпионатов Европы трижды, и каждый раз побеждавшая команда становилась затем чемпионом Европы.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6271
Полуфинал ЕВРО-2024: первый и единственный гол с игры не помог сборной Франции
Отправлено: 10.07.24 - 17:30
#1
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Жаль что ФРГ вылетела, болел за неё.
Испанцы хорошо играют, но до первой осечки- как и все южные темпераментные люди- играют по настроению. Если в финал выйдет Англия- то игра будет интересная.
Вообще полуфиналы в этом чемпионате-то что надо - в отличие от предыдущих финалов, когда в решающую стадию выходила всякая херня типа Дании, Греции, в нынешную конечную стадию вышли, действительно гранды европейского и мирового футбола, кроме неудачника "Скуадры Адзуры", а так ведь и Голландия и Англия и Франция и Испания - это ведущие футбольные державы мира куда стремяться и поиграть и подзаработать все лучшие игроки мира.
Турция и Швейцария - это случайность, арифметическая футбольная погрешность, которую быстро исправили.

[Исправлено: ACROS, 10.07.2024 - 18:30]
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